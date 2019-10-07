　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

機場轉型戰／108歲南苑機場退役　歷經戰亂航空史

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲北京108歲南苑機場走入歷史。（圖／翻攝搜狐網）

▲北京108歲南苑機場走入歷史。（圖／翻攝 搜狐網）

記者任以芳／北京報導

北京大興機場上個月（25 日）風光營運，同一時間，見證大陸百年航空史的南苑機場宣布退役，108歲的老機場悄悄走入歷史。未來，將投入北京市的新建設計劃，房價土地將會有一波翻漲！

▲1920年代，從南苑機場起飛的一架高德隆G3型飛機上，俯瞰紫禁城。（圖／翻攝　北京日報舊京圖說）

▲1920年代，從南苑機場起飛的一架高德隆G3型飛機上，俯瞰紫禁城。（圖／翻攝　北京日報舊京圖說）

機場見證百年航空史

南苑機場建於清宣統二年（1910年）八月，已經有108歲，是大陸最早的飛機場，也參與許多歷史時刻。像是1916年10月10日，中華民國成立五周年，新上任的大總統黎元洪在南苑舉行盛大閱兵儀式。1937年七七事變，南苑機場變成日軍侵襲華北的空軍基地。

直到中共接手後，解放軍第一個飛行中隊在南苑機場成立，重要慶典或閱兵，南苑機場都是空、地受閱部隊的軍用機場訓練場地。1986年，南苑轉為軍民合一，機場也進入新的營運時代。

▲北京南苑機場走入歷史，北京市民前來拍照念。（圖／翻攝搜狐網）

▲北京南苑機場走入歷史，北京市民前來拍照念。（圖／翻攝 搜狐網）

南苑機場吹熄燈號

南苑機場擁有許多第一封號，第一所航空學校、第一所航空工廠、第一次空中遊覽飛行。轉為軍民兩用後，南苑機場大多飛三四線城市，以廉價航空為主，機票便宜，吸引不少旅客搭乘，春節一票難求。隨著北京首都機場出現，南苑機場客流量漸漸縮小，加上建築老舊，設備也跟不上世代變化，老機場註定走向被淘汰的命運，也成為北京人近日熱門打卡點。隨著北京大興機場上個月（25日）正式通航，108歲南苑機場正式吹熄燈號。

老機場搬遷就地新建設

南苑機場退役，之前進駐的解放軍空軍也於2019年9月30日前搬離。未來，北京市政府在該地將有新的建設規劃，過去南苑機場周邊發展受限，如今將帶動北京南部地區轉型升級，房地產業者預估，將會有一波新房價出現，並且疏散市中心人口，提供新的空間。當然，外界也有聲音，希望能再舊址成立南苑機場博物館，新舊交替之間，讓108歲的老機場為後代留下永久歷史記憶。

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉…連假天氣出爐　吳德榮：周日首波冷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

機場轉型戰／108歲南苑機場退役　歷經戰亂航空史

機場轉型戰／「錢進」世界奇蹟機場　網紅店搶標「擠破頭」

機場轉型戰／直擊大興機場黑科技　乘客「一臉刷到底」

「神祕富豪」死訊震驚陸金融圈！曾傳假死逃債　留百億債務亡

跟拍示威遭汽油彈擊中！港記者「頭部著火」左耳燒傷急送醫

快訊／ 港鐵疑車速過快出軌　「美孚→荔景」間撞隧道牆壁

香港反蒙面遊行...彌敦道一男遭「私了」　血流滿面「大字倒地」鞋掉一旁

示威者大街堆磚頭「丟汽油彈」　港警催淚煙、水砲車戒備

阿公開冷氣煮飯！1小時後「無法說話」當場倒地暈死…孫子也遭殃

快訊／紅衣伯深水埗遇襲　臉部鮮血狂噴昏迷…醫護人員就地急救中

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

擊敗老爸！Sandy爆哭：繼續支持年輕一代　搭檔黃子佼奪益智及實境主持人獎

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

機場轉型戰／108歲南苑機場退役　歷經戰亂航空史

機場轉型戰／「錢進」世界奇蹟機場　網紅店搶標「擠破頭」

機場轉型戰／直擊大興機場黑科技　乘客「一臉刷到底」

「神祕富豪」死訊震驚陸金融圈！曾傳假死逃債　留百億債務亡

跟拍示威遭汽油彈擊中！港記者「頭部著火」左耳燒傷急送醫

快訊／ 港鐵疑車速過快出軌　「美孚→荔景」間撞隧道牆壁

香港反蒙面遊行...彌敦道一男遭「私了」　血流滿面「大字倒地」鞋掉一旁

示威者大街堆磚頭「丟汽油彈」　港警催淚煙、水砲車戒備

阿公開冷氣煮飯！1小時後「無法說話」當場倒地暈死…孫子也遭殃

快訊／紅衣伯深水埗遇襲　臉部鮮血狂噴昏迷…醫護人員就地急救中

別被曾莞婷的女人味騙了　藏男孩魂最怕顯老

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉…連假天氣出爐　吳德榮：周日首波冷空氣南下

妻離婚1個月甜喊新歡「北鼻」　夫求償百萬「證據只有截圖」慘輸

北韓嗆美「令人作嘔」　核談判破局怒下通牒：美方應終結敵意　

傳統粉粿加奶茶　一沐日新品10/8全台門市上市

機場轉型戰／108歲南苑機場退役　歷經戰亂航空史

機場轉型戰／「錢進」世界奇蹟機場　網紅店搶標「擠破頭」

機場轉型戰／直擊大興機場黑科技　乘客「一臉刷到底」

民團力挺港人反禁蒙面法　7日號召台灣人上班、上課戴口罩

馬3國一汐止路段自撞分隔島　駕駛鼻孔流血送醫急救

警察X陳瑽《你把我灌醉》爆發力十足　李玟「說服我」：你把我灌醉了！

大陸熱門新聞

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千..

阿公開冷氣煮飯！1hrs後倒地..

「神祕富豪」死訊震驚陸金融圈

香港彌敦道一男子遭打　血流滿面..

空姐勾引閨蜜男友！1年後下場超..

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母..

跟拍示威遭汽油彈砸中　港記者頭..

即／紅衣伯深水埗遇襲　臉部噴血..

港鐵關閉48站　多間商場＋銀行..

直擊大興機場黑科技　乘客「一臉..

「錢進」世界奇蹟機場　網紅店搶..

搭飛機脫鞋…空服員「提醒穿上」..

帶身高155女友回家！媽一看卻..

108歲南苑機場退役　歷經戰亂..

更多熱門

相關新聞

直擊大興機場黑科技　乘客「一臉刷到底」

四年多神速完工，北京大興國際機場號稱世界新七大奇蹟，9月25日正式宣布營運。《ETtoday東森新聞雲》記者實際走訪，發現機場內部設計運用許多黑科技，乘客可以「一臉刷到底」，有如來到科幻世界。

「錢進」世界奇蹟機場　網紅店搶標「擠破頭」

VANS下架「反送中」設計鞋　網嗆拒買

憂衝突升級　港人湧超市搶購食材

梁振英：未來三日黑衣暴力持續升級

關鍵字：

北京南苑機場108歲老機場退役特派現場

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

國慶連假「北中南東」天氣出爐

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

阿公開冷氣煮飯！1hrs後倒地暈死…

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

勇哥闖肯亞喝酒交友　隔天脫褲才知「被偷行割禮」

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

3歲兒亂跳..20歲媽「卵巢爆開」劇痛大出血

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超毛

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面