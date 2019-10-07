機場轉型戰／108歲南苑機場退役　歷經戰亂航空史

▲北京108歲南苑機場走入歷史。（圖／翻攝 搜狐網）

記者任以芳／北京報導

北京大興機場上個月（25 日）風光營運，同一時間，見證大陸百年航空史的南苑機場宣布退役，108歲的老機場悄悄走入歷史。未來，將投入北京市的新建設計劃，房價土地將會有一波翻漲！

▲1920年代，從南苑機場起飛的一架高德隆G3型飛機上，俯瞰紫禁城。（圖／翻攝 北京日報舊京圖說）

機場見證百年航空史

南苑機場建於清宣統二年（1910年）八月，已經有108歲，是大陸最早的飛機場，也參與許多歷史時刻。像是1916年10月10日，中華民國成立五周年，新上任的大總統黎元洪在南苑舉行盛大閱兵儀式。1937年七七事變，南苑機場變成日軍侵襲華北的空軍基地。

直到中共接手後，解放軍第一個飛行中隊在南苑機場成立，重要慶典或閱兵，南苑機場都是空、地受閱部隊的軍用機場訓練場地。1986年，南苑轉為軍民合一，機場也進入新的營運時代。

▲北京南苑機場走入歷史，北京市民前來拍照念。（圖／翻攝 搜狐網）

南苑機場吹熄燈號

南苑機場擁有許多第一封號，第一所航空學校、第一所航空工廠、第一次空中遊覽飛行。轉為軍民兩用後，南苑機場大多飛三四線城市，以廉價航空為主，機票便宜，吸引不少旅客搭乘，春節一票難求。隨著北京首都機場出現，南苑機場客流量漸漸縮小，加上建築老舊，設備也跟不上世代變化，老機場註定走向被淘汰的命運，也成為北京人近日熱門打卡點。隨著北京大興機場上個月（25日）正式通航，108歲南苑機場正式吹熄燈號。

老機場搬遷就地新建設

南苑機場退役，之前進駐的解放軍空軍也於2019年9月30日前搬離。未來，北京市政府在該地將有新的建設規劃，過去南苑機場周邊發展受限，如今將帶動北京南部地區轉型升級，房地產業者預估，將會有一波新房價出現，並且疏散市中心人口，提供新的空間。當然，外界也有聲音，希望能再舊址成立南苑機場博物館，新舊交替之間，讓108歲的老機場為後代留下永久歷史記憶。

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