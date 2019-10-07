機場轉型戰／「錢進」世界奇蹟機場　網紅店搶標「擠破頭」

▲北京大興機場上百家網紅店進駐，競爭激烈。（圖／記者任以芳攝）（圖／翻攝 薛海鵬）

記者任以芳／北京報導

新開張的北京大興國際機場，被外媒封世界新七大奇蹟，這座金色鳳凰耗資800億元(單位：人民幣，同下)打造，不只外觀讓世界驚艷，內部設計也很人性化。一般外界對於機場餐廳食物不敢恭維，大興機場特地引進「網紅餐廳」，中外不少知名餐飲企業擠破頭，想佔一席之地，看準未來一年上億人流商機。

▼香港和北京老字號餐飲集團搶進北京大興機場。（圖／記者任以芳攝）

餐飲革命引進「網紅餐廳」

大興機場一共有五層，地下一層聯結高鐵站，一到四層分別是出發和抵達層，整座機場有如大型商城。《ETtoday東森新聞雲》記者發現，機場有奢侈品購物店、銀行郵局、快遞。餐飲更是聯合國，飲料甜品、速食、中西餐、日韓料理，素食清真、特色小吃，分散在每層樓，其中星巴克在機場一共有10家店，全聚德老店加上新推年輕品牌，一共搶進四個店鋪。

▲全聚德零售加上參飲，一共搶進四間店鋪。（圖／記者任以芳攝）

▲北京大興機場上百家網紅店進駐，競爭激烈。（圖／翻攝 薛海鵬）

為了打破機場東西難吃印象，大興引進200多家餐廳，一半以上都是知名網紅店，目前有將近80家業者入駐營運。《ETtoday東森新聞雲》記者走訪四樓，除了星巴克、麥當勞等老品牌，傳統全聚德一口氣卡三個鋪位，勝博殿、桃園眷村等年輕時尚的餐飲品牌也來卡位。其他網紅店，喜茶、瑞幸咖啡、CoCo、廣芳園、滿記甜品都沒缺席。

▲北京大興機場上百家網紅店進駐，餐廳空間寬敞。（圖／記者任以芳攝）

搶標進駐開店「業者擠破頭」

看準大興機場一年7200萬旅客吞吐量，餐飲商機上億起跳。有業者向《ETtoday東森新聞雲》記者透露，「從招商那一刻起，大興機場成為兵家必爭之地，上百間業者投標，最後只引進200家餐飲。」以往機場餐廳位子很小又很少，進駐大興的餐廳空間都很寬敞，旅客能坐下來喝茶，臨走前買伴手禮，業者一魚兩吃留住客源。

不只餐飲競爭，免稅店投標也很激烈！舉例大陸中免集團「標中」大興機場國際區10年免稅經營權，其中煙酒類和食品類食的銷售額扣點率是49%，香水化妝品和精品類扣點率分別是46%和20%。旅客在大興機場購買1000元的化妝品，有460元是作為租金交給機場。雖然利潤都給了機場，對業者來說，大興機場體量和客流量達到國際水平，可以幫公司品牌形象大加分！

▼北京大興機場上百家網紅店進駐，所有消費「同城同質同價」。（圖／記者任以芳攝）

機場消費「同城同質同價」

租金昂貴也牽動機場定價「高人一等」，通常機場餐飲店的平均租金是市區的2~3倍，佔營收20%，加上其他成本有裝修、食材遠距運輸、人工薪資。成本高，業者定價自然不便宜，才會給外界印象，機場東西又貴又難吃。大陸民用機場協會今年6月發佈機場餐飲服務「同城同質同價」倡議書，大興機場各類消費也比照辦理。

當機場餐飲進入「平價時代」，反而刺激業績增長。舉例湖南長沙黃花機場，2018年8月和9月的營業額增加15.8%，其中餐飲交易筆數上升26.4%，依照大興機場未來預期的破億客流量，營業額絕對翻好幾倍。

機場轉型「精品購物天堂」

走進大興機場，乘客感覺像是進入精品商城。機場內外有300家業者進駐。大陸故宮文創也在管制區外設店鋪，《ETtoday東森新聞雲》記者發現，賣到缺貨的故宮口紅，機場也買的到！

▼北京故宮文創店在大興機場四樓開分店，同城價，主打限量商品。（圖／記者任以芳攝）

▲北京大興機場管制區內精品店。（圖／記者任以芳攝）

國際知名大品牌Gucci、BOTTEGA VENETA進入大興機場開店，9月底也營運的Louis Vuitton在大興是全球第5家機場店，精品業者在機場開設「獨立店面」也是新突破。過去大陸機場軟硬體設備不足，奢侈品零售難以在免稅區推動，大興機場打破傳統，朝向購物商城規劃，刺激困在機場的旅客消費。

▲北京大興機場精品店競爭激烈。（圖／翻攝 薛海鵬）

目前全世界所有機場的非航收入，免稅零售和餐飲都是高利潤的重要來源，單靠航空性收入，像是機場稅、停場費、安檢費和旅客服務費機場已經無法賺錢，機場變商場成為轉型新趨勢！

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