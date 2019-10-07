機場轉型戰／直擊大興機場黑科技　乘客「一臉刷到底」

▲▼北京大興機場。（圖／中新社）

記者任以芳／北京報導

耗時四年多神速完工，北京大興國際機場號稱世界新七大奇蹟，9月25日正式宣布營運。《ETtoday東森新聞雲》記者實際走訪，發現機場內部設計運用許多黑科技，乘客可以一張臉走遍機場，全5Ｇ網路覆蓋，有如來到科幻世界。

▲搭復興號去大興機場，北京西站出發，28分鐘到機場。（圖／記者任以芳攝）

最快「28分鐘」到機場

大興機場預計2025年旅客吞吐量是7200萬人次，如何讓龐大旅客快速進入機場，交通問題得解決。大興機場有「五縱兩橫」交通網，整合公路、鐵道、高鐵等多種交通工具，同時也是全球首座高鐵地下穿行的機場航站樓。《ETtoday東森新聞雲》記者從北京西站實測搭乘復興號，車廂十分寬敞，最高時速可達250 公里，只停兩站，28分鐘抵達大興機場。

▲從北京西站出發的復興號，車廂寬敞，行李架大。（圖／記者任以芳攝）

出站就是機場地下一層，直接託運行李過安檢，搭電梯到出發層，不需要東奔西跑。相較從北京市中心開車，不算上堵車至少要兩小時，搭乘高鐵節省許多時間，尤其到機場後，不用掏證件，靠一張臉通關到底。

▼乘客體驗北京大興機場自動報到櫃檯人臉辨識機。（圖／記者任以芳攝）

通行機場「一張臉刷到底」

進入機場乘客開始感受黑科技，全5Ｇ覆蓋網路，從購票、托運行李、安檢、登機，一張臉搞定。舉例每個機場中島櫃位之間，有十多台自助報到機，可以選擇刷臉，或使用個人身分證，三分鐘快速搞定機票！來自北京的乘客接受《ETtoday東森新聞雲》記者採訪時說，「刷臉感覺很酷，好像演電影，非常有趣也很快速。」旅客也無須擔心迷路，可以刷臉指路，顯示最新登機口位置。

▼北京大興機場自動報到櫃檯人臉辨識。（圖／記者任以芳攝）

▲高鐵一出站，對面就是掛行李的可刷臉的櫃台。（圖／記者任以芳攝）

二合一安檢「免慌張掏行李」

大興機場另一個黑新科技，號稱「無感通關」。旅客出境採取海關+安檢模式，出境旅客和隨身行李只需一次檢查。海關櫃檯後方的新型X光機體積更小，海關人員透過遠程安檢行李，有問題才開箱，不像傳統模式大排長龍，電腦電池先掏出來，隱私全都露。根據機場實測數據顯示，新安檢系統使單通道旅客過檢效率，傳統人工是180人/小時，新模式提高到大約260人/小時，整體查驗時間縮短50%！

▲大興機場掛行李的自動刷臉的櫃台。（圖／記者任以芳攝）

跳脫傳統機場服務，大興機場還有提供休閒場所。候機區有書店、電影院，一層有游泳池和健身房，讓常時間等待的旅客不無聊，提升好印象。與其說大興是黑科技機場，以體驗感來講，更像是一座符合人性設計的機場商城。



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