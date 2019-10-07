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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／刑後強制治療的違憲危機

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▲▼圍牆，自由，羈押，陽光，鐵窗。（圖／pixabay）

▲刑後強制治療從立法以來一直有所爭議，又有許多執行上的困難，遊走於違憲與否的邊緣。（圖／pixabay）

2006年7月1日開始，我國刑法增加了對性侵害犯的刑後強制治療之保安處分。而在2011年，因白玫瑰運動之故，又促使立法院修正《性侵害犯罪防治法》，將刑後強制治療的適用，溯及於2006年7月1日所發生的行為。只是關於刑後強制治療，從立法以來一直有所爭議，又有許多執行上的困難，遊走於違憲與否的邊緣。

我國刑法乃採取刑罰與保安處分的兩元制裁體系，前者的重點在懲罰過去的行為，後者的重點則在未來的再社會化，兩者目的實屬不同。不過，依據刑法第1條後段，拘束人身自由的保安處分仍有罪刑法定的適用。至於目前保安處分，除保護管束與驅逐出境外，其他諸如強制工作、強制治療等，皆屬於拘束人身自由的保安處分。

而依據刑法第91條之1第1項，性侵害犯於刑的執行完畢後，若經評估，再犯風險高，法官就可裁定令入相當處所，進行所謂的刑後強制治療。而根據同條第2項，必須每年評估直至再犯危險降低為止。此條文首先會碰到的違憲性，即是罪刑明確性的問題。

因基於罪刑明確，立法者不能制訂絕對不定期刑，也就是沒有上限的法定刑，而由於拘束人身自由的保安處分也適用此原則，故刑後強制治療直至再犯風險降低才停止的規定，就屬無期限的人身自由拘束，與絕對不定期刑的禁止相違背。

其次，既然是保安處分，其執行處所就不能是在監獄，否則就屬雙重制裁，違反一行為不二罰原則，而法務部至今卻一直苦於強制治療處所的找尋。就矯治處所來說，當屬醫療院所為適當，只是一般醫院恐無法負起戒護之責，更害怕接受治療者而引起其他病患，甚至是周遭居民的的恐慌，因此最終還是得由法務部自行建立治療專區。

原先規劃在台中培德醫院外的專區，卻因附近居民的抗議而放棄，迫使法務部在台中監獄內劃定一個專區為刑後強制治療的處所。就形式上來說，必然有違監獄與保安處分不能為同一處所的原則。更重要是在實質上，強制治療的所有作息幾乎與監獄相同，這實在很難脫離懲罰的性質，致使矯治流於形式。尤其在人數逐漸增加下，除了空間不足的問題再次浮現外，矯治的實際成效也會大打折扣。

而從2012年後，刑後強制治療還溯及於2006年7月1日前的行為，這馬上面臨罪刑法定的不溯既往原則之違反。為了規避此問題，此處的官方名稱就以民事監護處分取代刑後強制治療，同時，主管機關也非法務部而是衛福部。只是目前此矯治的地方，雖掛名在草屯療養院，但實際執行卻在大肚山莊，而此山莊，竟是掛牌於台中監獄的某一層樓。如此的作法，雖不能說是掛羊頭賣狗肉，卻已讓人不知所云。

由於已有接受強制治療者向大法官聲請釋憲，除非此等案件拖至兩年多後的憲法法庭成立後才審理，否則，目前面臨違憲瑕疵的刑後強制治療，恐有隨時被宣告部分違憲的風險。面對如此的困境，法務部恐得排除萬難，趕緊想方設法為之解決。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。

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