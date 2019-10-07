雲端最有錢／6招輕功　創造8成勝率選股法

新聞節目中心／綜合報導

每天財經新聞一籮筐，你都是看甚麼呢? 只要「做對筆記、劃對重點」你可以清楚地抓到投資趨勢，專業的股市操盤手艾致富就是看新聞找飆股，因為一個有「投資故事」的，通常就是具有「從無到有」特質的消息。一旦看到這類訊息，二話不說，截圖下來，就會成為艾致富的投資風向指標。

曾任投資公司研究員、上市櫃公司旗下操盤手的Ashin指出，散戶若在進場前，沒有花時間好好了解股票市場的運作、毫無策略可言的話，很容易還沒嘗到甜頭，先嘗到苦頭。對於這種想嘗試又怕受傷害的心裡，Ashin根據他過去研究股票長達7年，且在3年內資產翻倍的經驗，分析出散戶容易陷入的迷思，你還是小賺大賠的散戶嗎？ 記得收看節目，讓你超越自我，翻身成為賺錢散戶喔。

▼ 《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午1點10至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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關於《雲端最有錢》

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資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於10月7日起，每周一下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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