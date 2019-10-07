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討論度最高的CHANEL 19被喻為新經典的包　昆凌、桂綸鎂、周迅都被圈粉

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今年三月巴黎時裝週的香奈兒Chanel大秀以寧靜優雅的冬日氣氛，緬懷老佛爺卡爾拉格斐Karl Lagerfeld將一生奉獻給香奈兒Chanel的傳奇歲月。當天，老佛爺為香奈兒Chanel設計的最後一個配件「CHANEL 19」也首度亮相，融合了香奈兒Chanel過去、現在與未來的聯繫，近期也成為昆凌、桂綸鎂、周迅與9m88的喜愛。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

CHANEL 19是卡爾拉格斐Karl Lagerfeld和維吉妮維婭Virginie Viard共同設計的全新主打包款。從包款的命名方式－與品牌最具代表性的包款Chanel 2.55一樣，都是以包款的生日，也就是創作年份來命名－便可知道這款包包承載著品牌的精隨，並有許多尺寸的選擇，包括大、中、小型的包款，以及腰包與小皮件，不論皮革或斜紋軟呢面料，皆有特大的菱格紋車縫縫線，將品牌經典元素成為吸睛亮點；金屬鏈銜接經典皮穿鏈，呈現出三種質感，從霧銀到古金色，連著電鍍銀金屬色；品牌經典的雙C Logo，則以皮穿鏈的設計綴於大型轉釦上。鏈帶的長度代表了兩種穿戴方式，既可肩背也可斜背，另外有著金色金屬弧形鏈把，可做為手拎包使用。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

黑色菱格紋皮革CHANEL19包_中型款NT$174,100、米黑色千鳥格斜紋軟呢 CHANEL 19包_大型款NT$168,600

九月中首次登場的CHANEL 19，採用2019/20秋冬高級時裝系列的主色調呈現，皮革款以經典永恆的黑、白、米，點綴土耳其藍、綠、深紅與深粉紅，斜紋軟呢款式則有八種色選，包括紫紅色、米黑配色的千鳥格等，豐富的色彩能恣意搭配秋冬造型。昆凌以秋冬系列海軍藍雙C Logo針織羊毛上衣混搭白色滑雪場印花多層次紗裙，休閒飄逸散發著浪漫女人味，手中全新中型款皮革材質CHANEL 19包，經典的黑色與菱格紋，突顯三色質感金屬與雙重粗鏈條的設計，以各種形式伴隨著日常，或戴上墨鏡隨興漫步於澳洲的磚瓦巷弄之間。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

品牌大使桂綸鎂穿上2019/20秋冬高級時裝系列藍綠色短版斜紋軟呢外套，裝飾著草寫Chanel字母水晶鑲嵌珠飾別針，搭配同色高腰寬褲，隨興捲起袖子手拿全新大型款米色千鳥格紋CHANEL 19包，如陽光般明亮瀟灑，多種的背戴方式映襯經典線條又帶著復古及輕鬆的氣息。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

而年輕又充滿活力的9m88一身俐落的深棕色長版流蘇緄邊斜紋軟呢外套與成套的流蘇緄邊斜紋軟呢七分褲，身上背著的全新粉色斜紋軟呢CHANEL 19腰包更顯亮眼，包上裝飾擁有本季秋冬CHANEL in the snow元素的粉色溜冰鞋與雪山造型別針，腳踩著米白色拼接皮革繫帶束口楔型靴，在台北街頭的色調裡展露前衛俏皮的風格，態度恣意。

粉色斜紋軟呢CHANEL19腰包 NT$111,100。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

周迅穿著香奈兒 2019/20 秋冬高級時裝系列紫紅騎士斜紋軟呢外套，帥氣又顯得有型，並搭配紅色CHANEL窄版墨鏡，以及紫紅菱格紋斜紋軟呢 CHANEL 19包中型款（NT$148,200），另外一套則是穿著香奈兒 2019/20 秋冬高級時裝系列紅色雙C Logo針織羊毛上衣，戴著金屬花型珠飾耳環，手上拿著紅色菱格紋皮革 CHANEL 19包中型款（NT$122,200），以同色系的造型搭配完成穿搭。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Sandy | 來源：CHANEL |

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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