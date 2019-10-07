論文寫上床！名彩妝師搭上已婚指導教授　甜喊「老爺」使壞98回：想取代姊姊

▲廖姓彩妝師與謝姓指導教授發生婚外情，法官判她須賠償謝妻50萬元確定。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／台北報導

廖姓彩妝師和指導她取得碩士學位的謝姓博士發生婚外情，2人交往4年期間，還以每個月1、2次的頻率發生關係。直到謝男妻子發現2人姦情，氣得打電話質問，並錄音提告求償。事後廖女主張謝妻錄音行為違法，但高等法院認為謝妻是正當蒐證，因此不採信廖女說法，判她須賠謝妻50萬元。

根據判決書，謝妻提告主張，她與謝男2011年結婚，而廖女明知到謝男是有婦之夫，卻還是從2014年2月至2018年2月跟謝男交往，期間還多次出遊拍下親密合照，更親密的稱謝男「老爺」、「公公」等，誇張的是，2人還在廖女住處以每個月1、2次的頻率嘿咻，交往4年期間共發生至少98次關係，因此提告求償50萬元。

對此，廖女辯稱，她是在工作中認識謝男，而當時她正忙於化妝品應用與管理研究所的碩士論文，謝男因此以他化學博士的專業指導她取得碩士學位，2人僅是單純的師生關係，被沒有交往，而謝妻所稱的親密合照，只是因為拍照時身體及臉頰較為靠近，但也並沒有像是親吻的親密舉動，何來親密合照之稱。

廖女還稱，自己從小遭到兄長性侵，對於性事非常排斥，更不可能與謝男發生關係，而她在社群軟體上以「老爺」、「公公」的暱稱並不是稱謝男，且通訊內容也並沒有超出一般男女交往的社交範圍。此外，她與謝男一同出遊，還互送情人節禮物等，都是正常往來，且謝男也從未告訴過她已婚，而檢方也對她被提告妨害家庭以不起訴處分，由此可證明2人並沒有姦情。

高等法院勘驗謝妻所提供的通話內容，發現廖女不但坦承與謝男交往4年多，還稱「我必須感謝你，因為他的假日必須回歸家庭」。另外，因廖女認為不需要亂花錢，因此2人發生關係時都在她的住處，且廖女還向謝妻強調，2人發生關係時都有戴套，「因為如果有了小孩就真的是完全介入了」。

令人詫異的是，法官還發現，廖女在電話中稱，「我其實剛開始也會覺得說有沒有可能成為另外...就是代替姊姊」等，但因謝男在交往初期就表明自己不可能離婚，才打消念頭，而法官也因此認為2人交往已久，且頻繁性交，有相姦事實。

然而，廖女事後堅稱，謝妻在她不知情的狀況下錄音，違反了通訊保障，且觸犯了妨害秘密，因此這段通話錄音不能作為證據。不過法官認為，謝妻是為了蒐集廖女與謝男的相姦行為，是屬於正當理由，並非為了不法目的，因此不採信廖女說法，判她應賠償謝妻50萬元確定。

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