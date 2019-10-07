辦公室瘋傳！風靡上班族的超準心理測驗 　你還沒測嗎？

▲你喜歡的顏色多半會反映出你的性格，NISSAN KICKS推出的色彩心理測驗風靡上班族。（圖／翻攝自官網，下同）

消費中心／綜合報導



你知道嗎？色彩是上帝埋在人類身上的隱性DNA，外放的人偏愛粉色、高冷的人喜好深色，從出門穿什麼顏色的衣服、搭配什麼顏色的鞋，到手機、家電的色系，乃至車主選擇的車色，其實都默默反映出你的內在性格，選擇紅色的人表現慾強、具有王者風範；白色給人的印象則是靈巧敏銳、細膩、有點完美主義；喜歡深灰色的人則有富智慧、低調包容、照顧團隊的特質。NISSAN KICKS推出色彩心理學測驗網站，只要兩個問題就能診斷你的職場屬性、揭開盲點對症下藥，超神準的診斷馬上讓這個測驗在各辦公室瘋傳，你也是在職場裡載浮載沉的上班族嗎？快點揪前後左右的同事手刀來測，為自己點起一盞明燈。





▲＝兩個問題測出你的職場屬性，讓上班族直呼「原形畢露」！

車主選擇車色的時候多半會打安全牌，覺得黑與白是最不會出錯的色系，但，but，根據實測發現，現在咖啡色已經慢慢成為眾多車主新寵，就色彩學來說，咖啡色的人給人安定、平靜的印象，同時又具有不同以往的「高級感」，喜歡咖啡色的人通常擁有冷靜的性格與好脾氣，並且值得依賴。此外，咖啡色系在黑白灰的車海中，一眼就能看出獨特性，不用擔心成為「制服車」，咖啡色系沈穩的氣質，讓乘坐的人享有安心、放鬆的尊榮感。

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▲身為小型跨界SUV霸主，NISSAN KICKS安全性能更主動，乘坐更安心。

NISSAN KICKS有別於同級車款，主打咖啡色系，成為市面上數一數二熱銷的車款之一，身為小型跨界SUV霸主，不僅具有特殊的車款配色，性能上也有相當的優勢，頂規「智行旗艦版」更導入3A安全防護科技，配備IEB防追撞緊急煞車系統與P-IEB行人防追撞緊急煞車系統，讓車主安心駕車不用擔心突發狀況，LDW車道偏離警示系統則能提醒駕駛回到道路範圍，安全性能更主動，乘客安心程度破表。

▲LED魚眼頭燈設計銳利有型。

KICKS外觀活潑年輕化，車側線條明顯，跳脫傳統車體外觀，但車頭依舊可見NISSAN經典的V型水箱護罩；主動式LED魚眼頭燈炯炯有神，寬廣的燈光照射分布，提升遠距能見度，智行旗艦版的AHB遠近光燈自動調節系統可偵測周遭亮度，自動切換照明模式；極具特色的雙色車頂突顯與眾不同之感，滿足車主展現個人特色的慾望，透過色彩搭配營造出懸浮式車頂，超吸睛。

▲雙色內裝展現活力又不失沉穩。

▲第三代X-MediaⅢ全平面智慧影音系統支援Apple CarPlay、Android Auto。

內裝也延續個性化的雙色設計思維，橘色皮革耀眼卻不突兀，3D紓壓皮椅全方位支撐背、腰、臀，配合脊椎弧度的人體工學設計，有效降低30%的駕駛疲勞，7吋數位液晶儀表板與全新第三代X-MediaⅢ全平面智慧影音系統，平價國產車也有高質感。全新第三代HR15DE全鋁合金1.5G引擎和第5代X-CVT無段自動變速系統，不僅具有高扭力，更可有效減少行車時的頓挫感，讓車主更加隨心所「馭」。

NISSAN KICKS以「#給世界一腳」為slogan，不管是內外裝設計與動力組合上都做了革新，踢開一成不變、踢開未知的危險、踢開跟不上時代的科技，讓車主有超值的感受。你的好色測驗做完了嗎？不管你的色彩DNA是什麼，恐怕都抵擋不了咖啡色的優雅魅力，一腳踢開無處安放的厭世感，坐上NISSAN KICKS，解放不安於室的靈魂。

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