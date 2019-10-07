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邰智源化身臭零呆小男生！示範用「國民年金」生小孩、陪老婆到老94這麼簡單

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▲▼邰智源,國民年金,勞委會,勞保局,老年,身心障礙,生育,保險,社會保險。（圖／擷取自影片）

▲是什麼讓小學生「邰邰」年紀還小就放心大做「結婚成家」的美夢？（圖／擷取自「國民年金Give Me Five！大保障」影片，下同）

生活中心／綜合報導

國民年金雖然已經是台灣人熟知的社會保險，但對被保險人來說有什麼保障？只有等到退休才有錢可以領嗎？這些仍然是多數人搞不懂、霧煞煞的地方。為了讓民眾以簡單明瞭的方式更加了解國民年金，勞動部勞工保險局請到模仿、搞笑功力一流的「最老網紅」兼「資深藝人」的邰智源擔任國民年金最新代言人，與新竄起的新秀演員蔡浿梨一起合拍廣告，大玩男學生與女老師的角色扮演，逗趣傳達「人生不只活到老還要保到老」的觀念。

▲▼邰智源,國民年金,勞委會,勞保局,老年,身心障礙,生育,保險,社會保險。（圖／擷取自影片）

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▲▼邰智源,國民年金,勞委會,勞保局,老年,身心障礙,生育,保險,社會保險。（圖／擷取自影片）

▲最新國民年金廣告請來邰智源和蔡浿梨逗趣演出！

邰智源在廣告中飾演小學生「邰邰」，當飾演女老師的蔡浿梨在講課時，他滿腦子想的都是跟左右兩邊女同學的「未來計劃」。當老師提到國保5大保障之1的「生育給付」，「邰邰」就癡癡望向右邊的女同學，幻想她披上白紗，接受他超大鑽戒的求婚party。加入國民年金後，女性被保險人在加保期間生小baby，就可以向勞保局請領生育給付，依照生產當月的投保金額，一次可以請領2個月，雙胞胎、四胞胎還能按比例增給，為手忙腳亂的爸媽們減輕不少負擔。

▲▼邰智源,國民年金,勞委會,勞保局,老年,身心障礙,生育,保險,社會保險。（圖／擷取自影片）

▲「生育給付」要讓年輕人敢婚也敢生。

老師接下來講到「老年年金」，前一秒還想著跟右邊女同學生小孩的「邰邰」，腦筋竟然又轉到左邊女同學身上。原來現在只要年滿65歲，就能請領老年年金，而且繳費年資愈久，領得愈多。難怪「邰邰」可以浪漫的對女同學說，「我願意用我的老年年金照顧你的下半輩子」。

▲▼邰智源,國民年金,勞委會,勞保局,老年,身心障礙,生育,保險,社會保險。（圖／擷取自影片）

▲「老年年金給付」希望讓長者無虞地進入退休生活。

除了人生甜蜜蜜的階段有「國民年金」相隨，當被保險人遇故導致重度身心障礙、失去工作能力，國民年金也準備好「身心障礙年金」以維持基本生活。當被保險人加保期間往生，支付喪葬費用者能請領「喪葬給付」，符合資格家屬也能請領「遺屬年金」，讓國民年金陪同被保險人與其家人一同走過最艱辛的路。

▲▼邰智源,國民年金,勞委會,勞保局,老年,身心障礙,生育,保險,社會保險。（圖／擷取自影片）

▲「國民年金」為納保人規劃出5大保障。

2008年由政府開辦的「國民年金」社會保險，主要針對年滿25歲、未滿65歲，在國內設籍，且沒有參加公教保、軍保、勞保、農保的國民，有另一個享受社會保險好處的機會。少有人知道，國民年金最初提供的保障僅有老年、身心障礙、喪葬與遺屬年金給付，生育給付則是在2011年新增的保障，可見隨著國人生活上的需求轉變，國民年金的規劃也要創新、跟著與時俱進，讓人覺得揪甘心。

值得一提的是，被保險人其實不用等到生小孩、年老時，才能實質得到給付補助。在開始繳納國民年金保險費的那一刻起，政府就至少補助了40％的費用，雖然被保險人最多只要自付60％的保險費，但還是可以享受100％百分之百的全面保障，等於「隨繳隨賺」！這些看似無形的補助，就是社會保險撐起民眾的第一步，讓被保險人可以活到老保到老，一直安心到老。

(勞動部勞工保險局 廣告)

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