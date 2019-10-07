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瘋電影／衝擊真相　五年後大肚子說是死者的種

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文／賴賴

▲▼衝擊真相　。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這似乎是加拿大電影的民族性，就是主題不集中，過程不聳動，整個很加拿大式的講完一件事情，明明到最後緊要關頭，結果沒畫面，哈，整個和平到最高點，似乎是在照顧六歲小朋友的感受，所以不必擔心，不緊張不刺激也不高潮迭起，但也不悶，就這樣四不的安全演完，個人感覺是打發時間可以看啦。

卡司俊男美女是有撐住場面，就是編劇對於每個角色的形塑都蜻蜓點水，以至於性格不鮮明不立體的腳色，單靠劇情要入戲，比較慢一點，且感覺每個人所發生的內容也都交代得不清楚，所以少了感動，只是一個難搞的媽媽，把大家弄得生活很難過。

劇情差強人意，但是兇手有驚喜，有意外到。

片　　名：衝擊真相
英文名稱：Strange but true
類　　型：劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2019-09-12
片　　長：01時35分
導　　演：羅恩阿塔爾(Rowan Athale)
演　　員：尼克羅賓森(Nick Robinson) 、 瑪格麗特庫利(Margaret Qualley) 、 康納傑斯普(Connor Jessup) 、 布萊恩考克斯(Brian Cox) 、 艾美萊恩(Amy Ryan)
國　　家：加拿大
語　　言：英語
發行公司：威視電影

劇情大綱

一場意外失去摯愛的她，五年後卻離奇地懷了他的孩子…

羅尼(康納傑斯普 飾) 五年前因為一場車禍而去世，這場毀滅性的意外，讓深愛他的家人們都心碎了。五年過去，某日羅尼的女友梅莉莎(瑪格麗特庫利 飾)找上了羅尼的媽媽夏琳(艾美萊恩 飾)及弟弟菲力普(尼克羅賓森 飾)，懷有身孕且即將臨盆的她，斬釘截鐵地表示自己這輩子只有過一個男人，而腹中孩子的父親就是羅尼。

這個難以置信的消息讓這家人陷入瘋狂，開始用各自的方法挖掘真相，到底這個未出生的嬰兒從何而來？真相究竟為何？

▲▼衝擊真相　。（圖／yahoo）

▲明明就是俊男美女美好的青春即將開始，卻遭意外。

▲▼衝擊真相　。（圖／yahoo）

▲死者弟弟因故受傷，來到哥哥女友住處探訪。

▲▼衝擊真相　。（圖／yahoo）

▲哥哥女友因哥哥的意外而精神受創，五年後懷孕卻說是哥哥的。

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