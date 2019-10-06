　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／韓國瑜「確定請假」了！議員爆料：10／14開始「落跑市政總質詢」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄市長韓國瑜前往美濃區 。（圖／記者洪正達攝）

▲陳致中說，韓國瑜「確定落跑市政總質詢」。（圖／記者洪正達攝）

記者柯振中／綜合報導

隨著2020大選進入倒數階段，各總統參選人也開始賣力拉抬選情。對此，高雄市議員陳致中6日說明，根據最新消息，高雄市長韓國瑜將從「10月14或15日」開始請假，確定會缺席市政總質詢，「致中講的真的應驗了！棄高雄於不顧，視市民如敝屣！」

早前有消息指出，韓國瑜最晚11月中將以「總統參選人」的身分二度訪美，將在當地停留7、8天。如果消息屬實，韓國瑜很可能要請假超過一周，將巧妙避開高雄市議會的市政總質詢。

對此，陳致中6日在臉書上說明，根據消息，韓市長將從10月14日或15日開始請假，「確定落跑市政總質詢」，這種行為就像「棄高雄於不顧，視市民如敝屣」一般，讓人不曉得韓市長的重心放在哪。

▼陳致中說，韓國瑜確定請假了。（圖／翻攝陳致中臉書）

▲▼陳致中說，韓國瑜確定請假了。（圖／翻攝陳致中臉書）

陳致中強調，如果韓國瑜真的想要參選，那就「阿莎力」一點，直接把市長職務辭掉，不要「腳踏兩條船」，「吃人夠夠，莫當欺騙大港男女感情的政治渣男！」

對於「韓國瑜請假」的消息，名嘴王瑞德在東森節目《關鍵時刻》中表示，如果韓真的請假了，那就要燒香拜佛，保佑高雄不要發生重大治安事件，一旦發生了，市長卻沒有坐鎮，一定讓社會觀感不佳，反而會讓民進黨「撿到槍」。

►賀聲林之王奪金鐘！「Her和她」50商品限時66折，只到10/7 24：00

▼王瑞德表示，如果韓國瑜要請假，就要祈求高雄不會發生重大治安事件。（圖／記者洪正達攝）

▲▼0728_廣德家_王瑞德 。（圖／記者洪正達攝）

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
恐怖畫面曝！試車離合器爆炸...黑手遭「金屬片割喉」噴血慘死
連千毅身旁的她開粉紅奧迪R8...豪宅秀「驚人身家」　正妹私
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拋「挺黃健庭2022選北市長」震撼彈　郭台銘深夜PO：讓他為中華民國做更多事

快訊／韓國瑜「確定請假」了！議員爆料：10／14開始「落跑市政總質詢」

立陶宛3議員登報讚台灣　主張「應在台灣設代表處」

吳怡農「公主抱」女孩！手臂肌肉青筋狂爆　網暴動：啊！我也想

示威者雷射筆照軍營　解放軍舉黃旗警告「正在違反法例」：後果自負

網路瘋傳蔡壁如造謠總統論文　蔡英文：不要再以訛傳訛

加碼新北贏50萬　周錫瑋：馬英九那時人氣都沒韓國瑜旺

影／南門市場熄燈攤商哽咽不捨　柯文哲：閃電戰拆除拚三年完工

卓榮泰留言連儂牆聲援香港　批馬英九「還在說風涼話」

嘆課綱把孩子教成這樣…李佳芬：「大港開唱」讓許多媽媽放聲痛哭

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

擊敗老爸！Sandy爆哭：繼續支持年輕一代　搭檔黃子佼奪益智及實境主持人獎

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

拋「挺黃健庭2022選北市長」震撼彈　郭台銘深夜PO：讓他為中華民國做更多事

快訊／韓國瑜「確定請假」了！議員爆料：10／14開始「落跑市政總質詢」

立陶宛3議員登報讚台灣　主張「應在台灣設代表處」

吳怡農「公主抱」女孩！手臂肌肉青筋狂爆　網暴動：啊！我也想

示威者雷射筆照軍營　解放軍舉黃旗警告「正在違反法例」：後果自負

網路瘋傳蔡壁如造謠總統論文　蔡英文：不要再以訛傳訛

加碼新北贏50萬　周錫瑋：馬英九那時人氣都沒韓國瑜旺

影／南門市場熄燈攤商哽咽不捨　柯文哲：閃電戰拆除拚三年完工

卓榮泰留言連儂牆聲援香港　批馬英九「還在說風涼話」

嘆課綱把孩子教成這樣…李佳芬：「大港開唱」讓許多媽媽放聲痛哭

叫蔡瑞雪姊姊3年！　放火當面認了「想過交往」：我是認真的

「隱性渣男」魔羯上榜2次！內建好色本質　唐綺陽列「2019下半出軌星座」

祈福法會陣頭太多！活動逾時引爆衝突　警出動快打部隊

拋「挺黃健庭2022選北市長」震撼彈　郭台銘深夜PO：讓他為中華民國做更多事

幫派份子網路嗆聲、涉嫌恐嚇取財　北市警：強勢掃蕩

4女亂鬥！連千毅舌功了得　安撫「小四」私密對話　惹後宮網路駁火

澄清湖割草驚見「6.5米巨粗蟒蛇」　勇消白布蓋蛇頭！苦戰50秒畫面曝光

政治熱門新聞

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆..

影／「夫人干政」指李佳芬？　郭..

示威者雷射筆照軍營　解放軍舉黃..

吳怡農公主抱女孩！手臂肌肉青筋..

韓民調下滑因「被討厭」　黃創夏..

周錫瑋：馬英九那時人氣都沒韓國..

立陶宛議員登報主張在台設代表處

李佳芬：「大港開唱」讓許多媽媽..

被日媒封「遲刻魔」！韓國瑜已讀..

年輕人不挺韓　藍青年部主任：感..

南門市場熄燈！柯P：拚三年完工

高屏溪放煙火　高雄大樹辦活動遭..

談韓國瑜赴美　洪秀柱：上次我拒..

蔡壁如造謠？　蔡英文：別再以訛..

更多熱門

相關新聞

吳怡農公主抱女孩！手臂肌肉青筋狂爆

民進黨立委參選人吳怡農投入選戰以來勤跑基層，先前走訪榮星花園商圈時，遇到一位創業者，兩人深談後，讓吳怡農十分有感觸，在IG粉絲專頁上PO文；甚至還分享了他「公主抱」小女孩的合照，手臂肌肉青筋狂爆，讓網友紛紛留言吃醋。

周錫瑋：馬英九那時人氣都沒韓國瑜旺

李佳芬：「大港開唱」讓許多媽媽放聲痛哭

恆春韓家軍展現庶民力量　12小時募12萬

韓國瑜選舉布條遭破壞　屏檢警偵辦

關鍵字：

韓國瑜高雄市長2020大選2020總統大選2020大選韓國瑜陳致中王瑞德市長總質詢

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

國慶連假「北中南東」天氣出爐

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

勇哥闖肯亞喝酒交友　隔天脫褲才知「被偷行割禮」

領23K加班70小時！她怒檢舉…慣老闆慘噴30萬

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

試車離合器爆炸！黑手遭金屬片割喉亡

3歲兒亂跳..20歲媽「卵巢爆開」劇痛大出血

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

女兒吃飯突嘔吐！隔壁正妹秒出手暖哭人妻

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面