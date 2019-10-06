快訊／韓國瑜「確定請假」了！議員爆料：10／14開始「落跑市政總質詢」

▲陳致中說，韓國瑜「確定落跑市政總質詢」。（圖／記者洪正達攝）



記者柯振中／綜合報導

隨著2020大選進入倒數階段，各總統參選人也開始賣力拉抬選情。對此，高雄市議員陳致中6日說明，根據最新消息，高雄市長韓國瑜將從「10月14或15日」開始請假，確定會缺席市政總質詢，「致中講的真的應驗了！棄高雄於不顧，視市民如敝屣！」

早前有消息指出，韓國瑜最晚11月中將以「總統參選人」的身分二度訪美，將在當地停留7、8天。如果消息屬實，韓國瑜很可能要請假超過一周，將巧妙避開高雄市議會的市政總質詢。

對此，陳致中6日在臉書上說明，根據消息，韓市長將從10月14日或15日開始請假，「確定落跑市政總質詢」，這種行為就像「棄高雄於不顧，視市民如敝屣」一般，讓人不曉得韓市長的重心放在哪。

▼陳致中說，韓國瑜確定請假了。（圖／翻攝陳致中臉書）



陳致中強調，如果韓國瑜真的想要參選，那就「阿莎力」一點，直接把市長職務辭掉，不要「腳踏兩條船」，「吃人夠夠，莫當欺騙大港男女感情的政治渣男！」

對於「韓國瑜請假」的消息，名嘴王瑞德在東森節目《關鍵時刻》中表示，如果韓真的請假了，那就要燒香拜佛，保佑高雄不要發生重大治安事件，一旦發生了，市長卻沒有坐鎮，一定讓社會觀感不佳，反而會讓民進黨「撿到槍」。

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▼王瑞德表示，如果韓國瑜要請假，就要祈求高雄不會發生重大治安事件。（圖／記者洪正達攝）



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