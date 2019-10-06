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「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！他疑惑：買東西為何不問價格　網友戰翻

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網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書「爆怨公社」投訴，自己到台中逢甲夜市逛街，跟某店買了3支糖葫蘆，結帳時竟要價超過400元，消息立刻引發網友論戰，有人附和「這真的太坑了」、「又把客人當盤子嗎」，但也有人為店家平反，還有網友疑惑說「為什麼買東西，不先問價錢呢？」

▲▼逢甲夜市「糖葫蘆299」被罵爆　業者喊冤：我的草莓比一般大3倍。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲有網友表示：「每次有這類新聞我都好奇，為什麼買東西都不先問價格，我就一定會確認價錢，才決定要不要買」。（圖／翻攝自東森新聞）

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一名網友以「1支草莓糖葫蘆299很貴」發文，儘管業者沒有把價錢標示清楚是錯誤的，但消費者為何沒有想到「草莓比較大棵，現在也不是草莓季」，而且業者也要付租金、人事成本、原料成本等，就算真的不能接受一串糖葫蘆299元，買東西前為什麼不先問價格呢。

文章分享立刻引發網友論戰，短短1小時就有1千多人留言，多數網友認為，「重點是買了才講價錢，開始沒有寫清楚，就是欺騙消費」、「299都可以吃火鍋了，就是貴爆啊」、「沒有標價就輸了，後面講什麼都一樣」、「買個東西我還要跟老闆先問價錢，那我逛個夜市不就要從頭問到尾。」

但也有人說：「買東西真的要問清楚，不符合需求，也可以立刻說，『抱歉，這個我不要了』，絕對比事後抱怨來的好」、「每次有這類新聞我都好奇，為什麼買東西都不先問價格，我就一定會確認價錢，才決定要不要買」、「買東西前不是都會問價格，現貨在眼前，不開心就不要買啊，怎麼買完才嫌被坑。」

▲▼逢甲夜市「糖葫蘆299」被罵爆　業者喊冤：我的草莓比一般大3倍。（圖／東森新聞）

▲店家後來出面澄清，巨無霸草莓5年前推出時就是299元，用的草莓比一般的大2至3倍左右。（圖／翻攝自爆怨公社）

據悉，事件起因於一名網友在臉書指控，自己在逢甲夜市買到超貴的糖葫蘆，僅一隻巨無霸草莓糖葫蘆就要299元，讓他覺得自己好像被當「盤子」，指控店家應該明文標示價錢。店家後來出面澄清，巨無霸草莓5年前推出時就是299元，用的草莓比一般的大2至3倍左右，未來也會清楚標示各個產品的價格。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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