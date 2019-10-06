吳怡農「公主抱」女孩！手臂肌肉青筋狂爆　網暴動：啊！我也想

▲吳怡農公主抱小女孩，手臂肌肉爆出青筋。（圖／吳怡農ＩＧ）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委參選人吳怡農投入選戰以來勤跑基層，先前走訪榮星花園商圈時，遇到一位創業者，兩人深談後，讓吳怡農十分有感觸，在IG粉絲專頁上PO文；甚至還分享了他「公主抱」小女孩的合照，手臂肌肉青筋狂爆，讓網友紛紛留言吃醋。

在吳怡農分享的影片中，老闆對吳怡農說，因為「有想法缺乏舞台，只好自己做一個舞台出來」，語氣中略顯無奈，讓吳怡農非常有感觸。他在發文中指出，「要利用自己所學專長，支持創業者、活化商圈」。

事實上，這次榮星花園的走街，吳怡農前一天就已經發過貼文，其中這張照片，還引起網友熱議。在照片中，吳怡農用「公主抱」方式，抱著小女孩合照，吳怡農手臂肌肉直接爆青筋，好身材完全藏不住，看見被吳怡農抱的小女孩，表情十分害羞。

對此，不少網友爭風吃醋，紛紛留言「那個手臂」、「喜歡我農抱抱我農」、「啊我也想被農農新娘抱」等，不過可能是留言區太熱烈了，讓吳怡農也親自留言「限重20公斤」，使得不少網友尖叫，捕抓到野生怡農。

對於接下來選戰，吳怡農透過與店家的接觸，得到許多熱情商家支持，也頗有心得，打算將活化商圈，鼓勵創業等理念，加入自己的政見當中，吳怡農參選政見將於7號（週一）完整公布。

▼吳怡農公主抱小女孩，手臂肌肉爆出青筋。（圖／吳怡農ＩＧ）



買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

