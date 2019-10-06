　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農「公主抱」女孩！手臂肌肉青筋狂爆　網暴動：啊！我也想

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼吳怡農公主抱小女孩，手臂肌肉爆出青筋。（圖／吳怡農ＩＧ）

▲吳怡農公主抱小女孩，手臂肌肉爆出青筋。（圖／吳怡農ＩＧ）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委參選人吳怡農投入選戰以來勤跑基層，先前走訪榮星花園商圈時，遇到一位創業者，兩人深談後，讓吳怡農十分有感觸，在IG粉絲專頁上PO文；甚至還分享了他「公主抱」小女孩的合照，手臂肌肉青筋狂爆，讓網友紛紛留言吃醋。

在吳怡農分享的影片中，老闆對吳怡農說，因為「有想法缺乏舞台，只好自己做一個舞台出來」，語氣中略顯無奈，讓吳怡農非常有感觸。他在發文中指出，「要利用自己所學專長，支持創業者、活化商圈」。

事實上，這次榮星花園的走街，吳怡農前一天就已經發過貼文，其中這張照片，還引起網友熱議。在照片中，吳怡農用「公主抱」方式，抱著小女孩合照，吳怡農手臂肌肉直接爆青筋，好身材完全藏不住，看見被吳怡農抱的小女孩，表情十分害羞。

對此，不少網友爭風吃醋，紛紛留言「那個手臂」、「喜歡我農抱抱我農」、「啊我也想被農農新娘抱」等，不過可能是留言區太熱烈了，讓吳怡農也親自留言「限重20公斤」，使得不少網友尖叫，捕抓到野生怡農。

對於接下來選戰，吳怡農透過與店家的接觸，得到許多熱情商家支持，也頗有心得，打算將活化商圈，鼓勵創業等理念，加入自己的政見當中，吳怡農參選政見將於7號（週一）完整公布。

▼吳怡農公主抱小女孩，手臂肌肉爆出青筋。（圖／吳怡農ＩＧ）

▲▼吳怡農公主抱小女孩，手臂肌肉爆出青筋。（圖／吳怡農ＩＧ）

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
恐怖畫面曝！試車離合器爆炸...黑手遭「金屬片割喉」噴血慘死
連千毅身旁的她開粉紅奧迪R8...豪宅秀「驚人身家」　正妹私
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立陶宛3議員登報讚台灣　主張「應在台灣設代表處」

吳怡農「公主抱」女孩！手臂肌肉青筋狂爆　網暴動：啊！我也想

示威者雷射筆照軍營　解放軍舉黃旗警告「正在違反法例」：後果自負

網路瘋傳蔡壁如造謠總統論文　蔡英文：不要再以訛傳訛

加碼新北贏50萬　周錫瑋：馬英九那時人氣都沒韓國瑜旺

影／南門市場熄燈攤商哽咽不捨　柯文哲：閃電戰拆除拚三年完工

卓榮泰留言連儂牆聲援香港　批馬英九「還在說風涼話」

嘆課綱把孩子教成這樣…李佳芬：「大港開唱」讓許多媽媽放聲痛哭

恆春韓家軍展現庶民力量　12小時募12萬設3面大型看板

一周未與郭董見面　王金平：電話中互相say hello

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

瓶罐全推倒、耳邊瘋狂喵喵叫！他神模仿貓主子「深夜惡搞」日常

警察X陳瑽《你把我灌醉》爆發力十足　李玟「說服我」：你把我灌醉了！

該睡覺囉～老爸跟女兒玩睡前遊戲 拿奶嘴學「直播叫賣」：一百要不要！

慣性偷吃！網上約長腿妹開房間 被正宮抓包...他怒：你們拍什麼

立陶宛3議員登報讚台灣　主張「應在台灣設代表處」

吳怡農「公主抱」女孩！手臂肌肉青筋狂爆　網暴動：啊！我也想

示威者雷射筆照軍營　解放軍舉黃旗警告「正在違反法例」：後果自負

網路瘋傳蔡壁如造謠總統論文　蔡英文：不要再以訛傳訛

加碼新北贏50萬　周錫瑋：馬英九那時人氣都沒韓國瑜旺

影／南門市場熄燈攤商哽咽不捨　柯文哲：閃電戰拆除拚三年完工

卓榮泰留言連儂牆聲援香港　批馬英九「還在說風涼話」

嘆課綱把孩子教成這樣…李佳芬：「大港開唱」讓許多媽媽放聲痛哭

恆春韓家軍展現庶民力量　12小時募12萬設3面大型看板

一周未與郭董見面　王金平：電話中互相say hello

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

政治熱門新聞

韓民調下滑因「被討厭」　黃創夏..

被日媒封「遲刻魔」！韓國瑜已讀..

年輕人不挺韓　藍青年部主任：感..

快訊／退選後首次同台馬英九　郭..

日媒封韓國瑜「遲刻魔」　記者遭..

影／「夫人干政」指李佳芬？　郭..

郭台銘、馬英九拱黃健庭選台北市..

北市禁蒙面遭打臉　柯：警政署出..

李佳芬：「大港開唱」讓許多媽媽..

李明賢找到韓國瑜民調一路輸原因

1450太熱情！蔡英文小額募款..

朝日新聞：韓國瑜在貧富差距不滿..

蔡民調贏韓　黃暐瀚：令人不解

高屏溪放煙火　高雄大樹辦活動遭..

更多熱門

相關新聞

周錫瑋：馬英九那時人氣都沒韓國瑜旺

國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬，6日以新北媳婦的身分到新北各地為立委參選人站台。國民黨新北黨部主委李乾龍早上才喊新北要贏30萬票，前新北縣長周錫瑋下午加碼贏50萬。周錫瑋說，前總統馬英九選總統時，人氣都沒韓國瑜旺，都能贏民進黨50萬票，「韓國瑜贏50萬，好不好？」

恆春韓家軍展現庶民力量　12小時募12萬

談韓國瑜赴美　洪秀柱：上次我拒絕就受傷害

蔡英文「辣英粉」募款2分鐘破1萬9000訂單

柯文哲：給沒背景的年輕人機會

關鍵字：

吳怡農民進黨2020立委2020大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

台女嗆台男：娶越女都老窮病　他貼23歲水某照打臉

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

高雄中油氣爆！外送員喊95加滿閃藍光

TWICE娜璉被誤會划水一年

大螢幕突出現張善為！　名字旁「附註一行現況」網友鼻酸了

勇哥闖肯亞喝酒交友　隔天脫褲才知「被偷行割禮」

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

更多

最夯影音

更多

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面