立陶宛3議員登報讚台灣　主張「應在台灣設代表處」

▲立陶宛國會議員帕季格、奧茉娜、歐竹拔在立陶宛第一大報上聯名主張在台灣設立代表處。（圖／翻攝自DELFI，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

中國共產黨日前慶祝建政70周年，中國駐立陶宛大使館為慶祝國慶，欲在其附近的人行天橋放煙火，遭到立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）市長希馬修斯（Remigijus Šimašius）拒絕，指稱過程沒有協調、加上是共產國家的慶祝活動。然而，有3位立陶宛議員在立陶宛第一大報大篇幅主張，立陶宛不要再慶祝中國大陸國慶，應在台灣設立陶宛代表處。

前台北市觀傳局長簡余晏6日在臉書公布一項消息，三位不久前到訪台灣的立陶宛國會議員帕季格（ŽygimantasPavilionis）、奧茉娜（AusrinėArmonaitė）、歐竹拔（AudroniusAžubalis)聯名在立陶宛第一大報大篇幅主張，立陶宛不要再慶祝中國大陸國慶，應該在台灣設立陶宛代表處，且全面加強跟台灣經貿交流。

議員們在10月1日報紙寫下斗大標題「與其慶祝共產主義中國的建立，不如在台灣設立立陶宛代表處」，並表示，9月23日為紀念中國共產黨成立70週年，在維爾紐斯發行海報，但由於民眾不滿，活動被取消。除了抗議，也能透過向立陶宛公民介紹台灣，以及提供那些合作機會，來表示對台灣的支持。

議員們指出，雖然西方世界奉行一中政策，但可以同步與台灣緊密合作，他們訪台期間驚訝於台灣的進步和潛力，尤其台灣遭受中國大陸網絡和宣傳攻擊，成功地捍衛民主和自由，是全球第21大經濟體，競爭力第17位，經濟自由度第13位，投資環境第3位。

議員們提到，立陶宛與台灣的貿易額為1.6億美元，未來可再加把勁。如鄰國德國北歐波蘭及美國或日本都與台北開設了代表處。2018年9月波蘭且成立投資貿易局，在波蘭還有29家台灣公司4000名員工，投資額為1.9億美元，還有67所德國大學與台灣機構合作。

議員們還說，在台北的德國研究所所長托馬斯·普林茲（Thomas Prinz）告訴他們，台灣的5G芯片，電腦元件等技術、生技新治療技術、高科技、網絡安全、金融系統電子系統、人工智能、5G、機器人技術和替代能源領域都值得立陶宛加強與台灣合作。

議員們強調，立陶宛應給予台灣更多的支持，可以成為第一個建立貿易與文化代表處的波羅的海國家，問題是立陶宛是否敢實現這一雄心勃勃的任務，同時在立陶宛的外交政策中建立更大的平衡？

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

