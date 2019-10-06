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跟拍示威遭汽油彈擊中！港記者「頭部著火」左耳燒傷急送醫

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▲▼香港遊街示威活動中，有記者頭部著火。（圖／路透）

▲有記者遭到汽油彈丟中，導致頭部著火。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

香港政府4日通過《禁止蒙面規例》後，引起許多港民不滿，連日蒙面上街示威。在6日的「10月6日維園見」行動中，有隨街跟拍的記者因為示威者投擲汽油彈，導致頭部著火，雖然戴著頭盔，但耳朵附近遭燒燙傷，目前在醫院接受治療中。

綜合港媒報導，由於港府4日通過《禁止蒙面規例》，引起部分港民不滿，連日上街示威，5日時號召「10月6日維園」見，希望透過「和平宗教集會」的形式上街，向港府表達訴求。

▼許多港民6日上街抗議《禁止蒙面規例》。（圖／路透）

▲香港1006抗議蒙面法。（圖／路透）

許多港民6日下午開始集合，沿著銅鑼灣崇光百貨前往遮打花園，期間還因為人潮過多，塞爆了銅鑼灣東角道等地。由於天氣開始陰雨，示威者上街後紛紛撐起傘，還有人躲進商場避雨。

部分示威者下午5點在灣仔與港警對峙時，一邊後撤一篇投擲汽油彈，導致站在港警防線附近的記者被丟中，其中一名記者的頭部、身上穿的雨衣一度著火，耳朵遭燒燙傷，目前在醫院接受治療。

至於傷者的身分，港媒《香港電台》指出，這名記者是香港電台電視部的記者；希望示威者在遊街過程中，能夠冷靜克制。

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