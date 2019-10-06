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神也不執著？疑風水被破壞　輔信王公改變原意「7允筊」同意搬家

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▲疑風水被破壞，輔信王公改變原意7允筊同意搬家。

▲主委廖德發以擲筊請示輔信王公「搬、不搬家」。（圖／福海宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

經過信眾公開擲筊，桃園大園福海宮主神「輔信王公」同意搬遷了！桃園市大園區福海宮是百年老廟，因桃園航空城計畫納入第三跑道計畫，6年前輔信王公透過乩童傳達「拒遷」廟址，6日經召開信徒大會，主委廖德發以擲筊請示輔信王公「搬、不搬家」，最後擲出「不搬遷」4筊、「搬遷」7筊，廖德發宣布「王公祖決定搬遷」。▲疑風水被破壞，輔信王公改變原意7允筊同意搬家。

▲福海宮召開信徒大會。（圖／記者楊淑媛攝）

廖德發表示，福海宮廟址原是王公祖龍鳳穴，原本要求保留周圍各100公尺，但是需地單位民航局最後核定前面、左、右各30公尺，後面包括道路19公尺，還有400公尺地下道，此一核定不但會使福海宮出入不便、空間不夠，亦影響將來王公慶典活動地方，加上機場第三跑道動工，6年前「王公祖」拒遷廟址，現今可能是廟址地理風水被破壞，王公祖決定要搬遷原因。

▲疑風水被破壞，輔信王公改變原意7允筊同意搬家。

▲竹圍福海宮供奉主神輔信王公。（圖／記者楊淑媛攝）

廖德發說，竹圍福海宮供奉主神輔信王公，從大陸來台駐守大園龍鳳寶穴至今167年，是大園沿海居民的信仰中心，6年前，福海宮規畫納入桃園航空城計畫「蛋黃」第三跑道區範圍，廟方透過乩童起乩，王公降旨不遷移，交通部規畫宗教保留區，廟方要求周圍100公尺畫為保留區。

▲疑風水被破壞，輔信王公改變原意7允筊同意搬家。

▲百年老廟福海宮是桃園沿海民眾信仰中心。（圖／福海宮提供）

時隔6年後，廟方爭取福海宮宗教區周圍100公尺範圍無法如願，竹圍街「蛋黃」區居民全部搬遷，因此有信徒擔心福海宮被「孤立」，引發兩派信徒對搬遷及不搬遷的不同看法，廟方今天舉辦信徒大會，選出主委、理監事，並透過臨時動議通過「請王公祖決定搬不搬家」。

▲疑風水被破壞，輔信王公改變原意7允筊同意搬家。

▲福海宮搬遷要以擲筊請示，市議員徐其萬及地方人士都關切。（圖／記者楊淑媛攝）

決議由主委廖德發針對「搬、不搬」，各擲10筊請輔信王公決定，廖德發虔敬針對搬遷10筊、不搬10筊擲筊，最後擲出同意搬遷7筊、不搬遷4筊，「王公祖決定搬遷」。

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