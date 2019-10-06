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哈吉貝「海上吃飽飽」估轉強颱拋物線北上　國慶連假「北中南東」天氣出爐

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲國慶連假天氣，前半段各地多雲到晴，後半段北部、東半部有局部短暫雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局指出，未來一周天氣主要受到東北風消長的影響，降雨以迎風面的北、東為主，中南部地區天氣穩定；氣溫方面，北部及東半部舒適，中南部略為悶熱，日夜溫差稍大。另外，哈吉貝颱風估未來將轉強颱，拋物線北上撲日，國慶連假期間赴日旅客要多加留意颱風動態。

氣象預報員劉沛滕表示，周二、周三（8日、9日）東北風影響，迎風面北部及東半部地區雲量增加、降雨稍增，其中在東北部地區週二晚起要留意較大雨勢，中南部地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。溫度部分，北部周二、三稍涼，高溫約在27度上下，其他地區高溫都可達30度。

請繼續往下閱讀...

至於備受關注的國慶連假天氣，周四、周五（10日、11日）東北風減弱，各地大多為多雲到晴，僅花東地區及午後西半部山區有零星短暫陣雨。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲氣象局製作一周天氣圖表，國慶連假前2天各地天氣好。（圖／中央氣象局）

但連假後半段，周六、日（12日、13日）東北風逐漸增強，水氣漸增，東半部及北部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

下雨,雨天,天氣,行人,路人,雷陣雨,梅雨,降雨。（圖／記者李毓康攝）

▲國慶連假後半期，東半部及北部地區有局部短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

另外，哈吉貝颱風今日凌晨生成，預期到了周三，強度就可達強颱等級，路徑上，周四時來到日本南方海面時，將北轉往日本前進，對台灣無直接影響。但周四起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，前往海邊活動請注意安全。

▲▼哈吉貝颱風。（圖／中央氣象局）

▲哈吉貝颱風預計在周四將北轉撲日，連假期間赴日旅客要多加留意颱風動態。（圖／中央氣象局）

14日至16日東北風影響，北部及東北部較有涼意；東半部及北部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

天氣職人吳聖宇分析，哈吉貝颱風今天凌晨誕生，由於發展條件良好，強度將持續發展增強，預報模式都十分看好未來的巔峰強度，應該會是一個又大又強的颱風。

▲▼天氣。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇臉書）

▲哈吉貝颱風強度持續增強，估周四拋物線北轉，威脅日本地區。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇臉書）

不過預報趨勢仍是拋物線北轉，今天新的預測資料來看似乎轉向點更往東調整到琉球以東的海面，距離台灣更遠了些，如果沒有太大變化的話，哈吉貝颱風本身對台灣國慶連假的天氣影響不大，但卻可能對日本造成相當大的威脅，提醒下週末要前往日本的朋友特別注意。

吳聖宇表示，預估下周台灣附近都是大陸高壓帶來的東北風影響為主，迎風面有短暫陣雨機會，東北風較強的時候降雨會比較明顯，下周後半因為哈吉貝颱風靠近琉球以東的關係，台灣附近的東北風到偏北風會更強，同時北方也剛好有冷空氣南下，配合颱風引導，有機會讓各地溫度進一步下降轉涼，不過降溫的程度還有待觀察。

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