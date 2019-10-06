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網路瘋傳蔡壁如造謠總統論文　蔡英文：不要再以訛傳訛

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▲▼蔡壁如LINE群組對話流出。（圖／讀者提供）

▲蔡壁如LINE群組對話流出。（圖／讀者提供）

記者黃巈禾／綜合報導

有PTT網友爆料，北市府顧問蔡壁如在群組轉發一則「國際醜聞！國恥！國恥！英國 LSE 正式否認蔡英文有提交論文！」的農場文。蔡壁如6日強調，看到好多群組轉貼，她的用意是要提醒他們。對此，總統蔡英文晚間表示，不要再用假訊息來繼續以訛傳訛。

蔡英文透過臉書表示，最近還是看到不少針對博士論文的不實指控，「我不在意社會大眾對我的博士論文內容有任何的評論，但是，我希望不要再用假訊息來繼續以訛傳訛、散播謠言，這樣的做法對社會沒有幫助」。

▲▼台灣民眾黨立法委員提名記者會,蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡壁如。（資料照／記者李毓康攝）

對於網友批評自己公然散布謠言，蔡壁如受訪強調，這則訊息在很多群組裡看到，後來有轉貼兩個群組，一個是阿北聯誼會，他的前身是鱸鰻會，是小英2016選舉之成立的會，裡頭有很多英粉，用意是讓他們知道外面在傳很多這種東西，「後來其中裡頭的會員有打電話給我，我跟他講說，這個我知道，我只是讓你們知道外面還有很多這種訊息」。

蔡壁如認為，她的用意是去提醒他們，因為感同身受，去年柯文哲的葛特曼事件，其實大家都知道，不可能帶病人去境外去換器官，可是社會上還有2成的人傳這個事情，而這個群組大多都是挺蔡英文的，只是提醒他們有這樣的事件，「如果被轉成說我在攻擊她，我覺得實在是不需要」。

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