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快訊／天空不斷霧濛濛！台中市7日起連3天空品差　緊急啟動應變措施

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▲▼43秒看最嚴重一次空污！台中驚見暗黑版太陽　天空變「酸菜色」。（圖／翻攝鄭明典臉書、環保署）

▲台中近期空汙相當嚴重。（圖／翻攝環保署）

記者柯振中／綜合報導

受到境內汙染擴散等影響，台灣西半部7日起連續3天空氣品質不良。對此，台中市環保局6日表示，6日下午已啟動應變措施，出動各區稽查人員加強稽查，同時協調中火分時段降載700百萬瓦(MW)，以減緩空汙的情況。

中市環保局長吳志超說明，依據環保署空品資訊，未來三天吹東北風，中、南部汙染物易累積，空氣品質較差，中部空品區為「橘色」等級，市府已提前啟動二級應變措施，通報前30大固定汙染源降載、派員加強汙染稽查、巡查露天燃燒、高汙染車輛查緝，並通報機關學校單位調整戶外作息。

▼台中市7日起連3天空氣品質不良。（圖／台中市政府）

▲▼台中市明(7日)起連3天空氣品質不良。（圖／台中市政府）

吳智超指出，為了減緩空氣品質的狀況，市府也已協調中火今日起動降載減排措施，減排時段為今日凌晨0時至下午16時30分，歲檢修機組未發電量共1,650MW，降載發電量共700MW，晚間也將持續預防性降載。

吳智超強調，市府將持續監控空氣品質，並執行對應作為，提醒敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，減少戶外劇烈活動，出外時應配戴口罩，若想要查詢即時空氣品質的資訊，可以到《環保局空氣品質監測網》查詢。

▼台中市連續3天空氣品質偏差。（圖／翻攝自台中市政府）

▲▼台中市。（圖／翻攝自台中市政府）

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