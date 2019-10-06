連千毅身旁的她開粉紅奧迪R8　豪宅秀「驚人身家」　正妹私下善行曝光

圖文／鏡週刊

知名直播主連千毅近期的桃色風波話題不斷，身邊的「美女團」也成為焦點，其中一位曾一起賣遊艇的「子涵」因甜美的外型而被注意，近期還被起底，發現她「背景不單純」。

子涵也因為直播主連千毅近期的風波而被討論，對此，子涵則透過個人IG向外界聲明，她不對此多做回應，若有不實報導，她將循法律途徑處理。儘管如此，討論子涵的聲音依舊未減，甚至還有人挖出他的過往。

原來子涵就是2018年時在墾丁音樂祭因為穿內衣爆紅的「奧迪R8爆乳正妹」，平常常常擔任車展Show Girl的她，也常常接各種代言活動，經常活躍於各種活動場合。

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除此之外，原來子涵是「富家千金」的背景也被挖出，原來是因為她曾在「在不瘋狂就等死」的頻道中公開自家豪宅內部，客廳就擺出各種精品收藏，舉凡LV、愛馬仕、香奈兒應有盡有。子涵打開家中的陽台，就可以直接俯視101夜景，房間甚至還有按摩椅供他使用，放眼望去的衣物也都至少10萬起跳。

除了本身擁有驚人身世，子涵私下其實相當樂於奉獻的，根據報導，她時常低調捐款給弱勢團體，並且協助動保團體等，據說有「一長串捐款紀錄」，看來不僅人美，心也很美。



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