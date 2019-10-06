影／花蓮鋼管紅茶遭爆「花生湯用罐裝的」　老闆娘出面澄清了：平常真的是手工

記者柯振中／綜合報導

花蓮某間60年的老牌紅茶店5日被踢爆，售價高達65元的花生湯是用市售的罐頭花生湯摻糖水拿來賣的，當時老闆受訪時也坦承了。沒想到該店的老闆娘6日卻改口，昨天是因為庫存的量不足，才會用罐裝花生湯裝成一杯，平常都是手工熬煮的。

▲花生湯遭爆用罐裝的，老闆娘澄清了。（圖／翻攝自《東森新聞》）



這家老牌紅茶店的老闆娘指出，當時是因為花生湯的存量剛好不夠，才會使用罐裝花生湯來裝成一杯，平常仍是手工熬煮花生湯的。

▲老闆娘說，平常花生湯真的是手工熬煮的。（圖／翻攝自《東森新聞》）



儘管被踢爆「使用罐裝花生湯」，但老闆娘表示，沒有因此影響到生意，客人還是知道「這個東西都很好很好」，一樣有人來光顧。對於這起事件，顧客則說，老闆有錯也勇於承認，不像某些店家，偷工減料還死不承認。

▲花蓮鋼管紅茶老店65元花生湯被爆是罐頭裝杯賣的。（圖／東森新聞）



雖然老闆娘6日說「平常是手工熬煮」且「生意不受影響」，但這與該店家老闆的言論不同，該店老闆5日受訪時指出，現在花生湯賣的量不多，才會改用罐頭裝杯，甚至還反問《東森新聞》的記者「不好吃嗎」，讓網友驚呼連連。

事實上，老店招牌「鋼管紅茶」也因為冷卻用的鋼管很耗電，現在都直接裝進杯子賣，遇到連假或人多時，才會重啟鋼管使用。附近店家聞訊也感嘆，現在這邊的人潮，真的不如以往。

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▼花蓮鋼管紅茶老店65元花生湯被爆是罐頭裝杯賣的，老闆娘回應了。（圖／東森新聞）



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