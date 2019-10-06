逢甲夜市「一串糖葫蘆299」…他PO網罵太坑錢　店家冤：草莓比一般大3倍

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友在臉書投訴，自己幾天前到台中逢甲夜市逛街，途中跟一家店買了3支糖葫蘆，不料結帳時竟然要付超過400元，其中一隻巨無霸草莓就要299元，讓他覺得自己好像被當「盤子」。對於顧客指控，店家也出面喊冤，巨無霸草莓5年前推出時就是299元，用的草莓也比一般的大2至3倍左右。

一名網友日前在臉書「爆怨公社」投訴，自己逛逢甲夜市時跟某店買了3串糖葫蘆，「結帳時被店員告知，巨無霸草莓一支299元，另外兩支120元」，讓他聽完瞬間傻眼，「我們還以為聽錯再詢問一次，確認草莓一支299元」、「店家應該明文標示價錢，不應該單單只懸掛綜合水果60元，誤導消費者！」

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▲逢甲夜市「糖葫蘆299」被消費者罵爆，店家出面喊冤。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO指控店家沒有標示價錢，文章立刻在網路掀起激烈討論，有人附和「這真的太坑了」、「又把客人當盤子嗎」，但也有人為店家平反，「現在並非草莓的產季啊，何況草莓還這麼大顆」。其實原PO消費的糖葫蘆店，在全省有多家的加盟店，5年前就推出「巨無霸草莓」時，就是賣299元至今沒有漲價。

業者出面表示，「巨無霸草莓299，一直以來就是299，從來沒有漲價」，實際拿巨無霸草莓與一般的比較，巨無霸草莓最大的有7公分，比一般2至3公分的草莓大了幾倍，「這是進口草莓，很少有，真的很少有」、「客人來買，我們都會口頭告知，可能就是不夠明確、不夠清楚，這一點感到很抱歉。」

▲店家表示，「客人來買，我們都會口頭告知，可能就是不夠明確、不夠清楚，這一點感到很抱歉。」（圖／翻攝自爆怨公社）

事件發生後，店家一樣照常營業，也，掛上新做好的價目牌，將綜合水果、正常草莓、蜜餞及巨無霸草莓等價格全部寫出來，避免類似的誤會再次發生。不過5顆一串糖葫蘆就要近3百元。價格上來看確實不算親民，民眾消費前最好還是開口詢問價價格，免得傷了荷包又吃的鬱悶。

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