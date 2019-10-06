2男想買酒慶生！見移工落單騎車騙「手機翻譯」搶錢　拘留室過生日

▲男子利用手機翻譯搶移工現金，去買酒慶生，遭逮後只好在拘留室過生日。（圖／記者楊淑媛翻攝）



記者楊淑媛／桃園報導

吳姓、潘姓2男子5日深夜10時41分許，於蘆竹區海山路看見1名泰籍移工騎電動腳踏車經過，竟利用手機語言翻譯工具詢問「身上有多少錢」後，搶走其身上千元鈔買酒慶生，案發後火速遭警方循線緝捕，全案移送法辦。

桃園市蘆竹警分局指出，5日深夜10時41分許，1名泰籍籍移工宋吉下班後行經蘆竹區海山路時，突然遭到吳姓、潘姓2男子以安全帽毆傷，並且搶走身上千餘元。

蘆竹警分局偵查隊員警獲報後，隨即展開調查，並循線於在八德區將2人逮獲，當場起獲部份贓款，2個小時內火速偵破該案。

▲男子利用手機翻譯搶移工現金。（圖／記者楊淑媛翻攝）

吳姓及潘姓2男子向警方表示，5日晚間自八德區前來蘆竹區訪友，因皮包遺失，在身無分文又想慶祝生日的心態之下，見到被害外籍移工獨自一人騎乘電動車，才會臨時起意，下手行搶。由於2人不懂外語，過程中還一度以手機語言翻譯工具進行溝通，詢問被害人身上有多少現金？犯案後將所得部份贓款買啤酒慶生。

蘆竹警分局偵查隊員警這次火速在2小時內就破案逮獲嫌犯，歸功於當時在現協助被害人報案的熱心民眾，讓警方能迅速將2人逮捕到案。

蘆竹警分局也呼籲，僱用外籍移工，請善盡權益告知義務，倘有遭受不法侵害情事，請即撥打電話「110」向警方報案，以利警方把握偵查黃金時間。

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

