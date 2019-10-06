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愛在重陽時　黃偉哲與監護兒少一起陪伴長輩老少同歡

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▲台南市長黃偉哲兌現端午節時與監護兒少約定，重陽節相聚到台南仁愛之家康寧園，做志工服務活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲兌現端午節時與監護兒少約定，重陽節相聚到台南仁愛之家康寧園，做志工服務活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲兌現端午節時與監護兒少約定，重陽節相聚一起做志工的承諾，10月6日到台南仁愛之家康寧園，與監護兒少們參與「敬老扶幼，愛在重陽」志工服務活動；黃偉哲市長表示，「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」，不分年齡，大家一起努力，就能讓社會更和諧。

▲台南市長黃偉哲兌現端午節時與監護兒少約定，重陽節相聚到台南仁愛之家康寧園，做志工服務活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，與監護兒少一起來做志工的主要用意是，因為所有人都會老，面對生命中的老年期是很正常的事情，今天讓年輕人來幫忙老年人，將來我們年紀大了，也會有年輕人來幫忙，這是社會上非常好的良性互動。

▲台南市長黃偉哲兌現端午節時與監護兒少約定，重陽節相聚到台南仁愛之家康寧園，做志工服務活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局指出，今年6月黃偉哲市長到仁愛之家育幼所探訪監護兒少，為勉勵兒少能用自己的力量回饋社會，與兒少約定於重陽節一起做志工服務長輩，展現青銀共創、跨代融合的價值，今日黃偉哲市長兌現承諾，與20名監護兒少到北區仁愛之家康寧園探訪長輩，一起進行團康活動。

▲台南市長黃偉哲兌現端午節時與監護兒少約定，重陽節相聚到台南仁愛之家康寧園，做志工服務活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

北區康寧園主要照顧生活可以自理的長者，園內長輩平均年齡高達84歲，目前最高壽的長輩許女士已94歲，長輩們都非常熱情，開心的與兒少們玩遊戲；長期關懷社會弱勢、熱心公益的遠東百貨許俊明店長，也特別準備應景禮品鼓勵長輩參加活動，並與同事加入敬老志工行列。

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