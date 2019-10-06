快訊／ 港鐵疑車速過快出軌　「美孚→荔景」間撞隧道牆壁

▲港鐵美孚站到荔景站之間發生港鐵撞牆的情況。（圖／翻攝自維基百科）

記者柯振中／綜合報導

港鐵公司5日晚間表示，荃灣線往美孚方向的列車早前行駛時，疑似在美孚站到荔景站之間車速過快，導致出軌撞上隧道牆壁，導致6人受傷，港鐵職員正在現場處理，疏散車上人員，目前荃灣線已全線暫停服務。

根據港媒《東網》報導，消息人士指出，由於今日有不少車站關閉，出軌的列車經過事發地附近時，要走一條平常不會使用的路段，中間會經過信號燈，該盞信號燈需要由車務控制中心進行調控，當時卻沒有適當調整，才會發生意外。

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