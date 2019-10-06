曾文溪畔市集音樂會　黃偉哲：歡迎民眾雙十連假到大內遊賞

▲台南市大內區公所將於曾文溪畔盛大舉辦市集音樂會，市長黃偉哲歡迎民眾雙十連假到大內遊賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市大內區公所10月6日，在甜根子草白色花穗盛開時，於曾文溪畔盛大舉辦市集音樂會，市長黃偉哲出席與鄉親同樂，黃偉哲歡迎全國好朋友國慶連假時，可以到大內看甜根子草美景、吃酪梨、欣賞大內社區總體營造成果，也順道至將於雙十連假開幕的山上花園水道博物館走走逛逛。





黃偉哲市長表示，大內區公所第1次舉辦曾文溪畔市集音樂會，相較於過去集中辦理產業活動，介紹農特產品，今年不只結合社區總體營造的成果發表，還可以看到很漂亮的甜根子草盛開美景，而甜根子草除了美觀，更可導入循環經濟，做為紙漿原料，減少樹木砍伐，講對產業、對環保、對大自然都有很大的幫助。





「珍藏大內~穿越時空、追尋流逝歲月」老照片第一輯在去年出版後獲得廣大迴響，今年再出版第二輯。大內區公所也特別安排在今日音樂會上舉行出版儀式，由黃市長與現場貴賓一起啟動；黃市長也親自DIY，製作創意酪梨精緻料理，現學現吃。



大內區公所表示，活動吸引眾多遊客熱烈參與，遊客一見到這片銀白色的秋雪景緻，直呼真是美極了。今日除了樂團演奏外，還準備眾多好康活動，有酪梨冰淇淋及酪梨精緻料理免費品嚐、打卡兌換好禮、交通安全政令宣導有獎徵答、甜根子草手抄紙免費DIY體驗、市集等活動。



歡迎民眾把握10月底前，遊賞大內區各熱門景點，如二溪月世界白堊地形、龍貓公車站彩繪村、南瀛天文館等，下午再至大內橋旁曾文溪畔堤防道路賞花，感受大內之美。

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