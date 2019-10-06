　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

曾文溪畔市集音樂會　黃偉哲：歡迎民眾雙十連假到大內遊賞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市大內區公所將於曾文溪畔盛大舉辦市集音樂會，市長黃偉哲歡迎民眾雙十連假到大內遊賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市大內區公所將於曾文溪畔盛大舉辦市集音樂會，市長黃偉哲歡迎民眾雙十連假到大內遊賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市大內區公所10月6日，在甜根子草白色花穗盛開時，於曾文溪畔盛大舉辦市集音樂會，市長黃偉哲出席與鄉親同樂，黃偉哲歡迎全國好朋友國慶連假時，可以到大內看甜根子草美景、吃酪梨、欣賞大內社區總體營造成果，也順道至將於雙十連假開幕的山上花園水道博物館走走逛逛。

▲台南市大內區公所將於曾文溪畔盛大舉辦市集音樂會，市長黃偉哲歡迎民眾雙十連假到大內遊賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，大內區公所第1次舉辦曾文溪畔市集音樂會，相較於過去集中辦理產業活動，介紹農特產品，今年不只結合社區總體營造的成果發表，還可以看到很漂亮的甜根子草盛開美景，而甜根子草除了美觀，更可導入循環經濟，做為紙漿原料，減少樹木砍伐，講對產業、對環保、對大自然都有很大的幫助。

▲台南市大內區公所將於曾文溪畔盛大舉辦市集音樂會，市長黃偉哲歡迎民眾雙十連假到大內遊賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「珍藏大內~穿越時空、追尋流逝歲月」老照片第一輯在去年出版後獲得廣大迴響，今年再出版第二輯。大內區公所也特別安排在今日音樂會上舉行出版儀式，由黃市長與現場貴賓一起啟動；黃市長也親自DIY，製作創意酪梨精緻料理，現學現吃。

大內區公所表示，活動吸引眾多遊客熱烈參與，遊客一見到這片銀白色的秋雪景緻，直呼真是美極了。今日除了樂團演奏外，還準備眾多好康活動，有酪梨冰淇淋及酪梨精緻料理免費品嚐、打卡兌換好禮、交通安全政令宣導有獎徵答、甜根子草手抄紙免費DIY體驗、市集等活動。

▲台南市大內區公所將於曾文溪畔盛大舉辦市集音樂會，市長黃偉哲歡迎民眾雙十連假到大內遊賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）
歡迎民眾把握10月底前，遊賞大內區各熱門景點，如二溪月世界白堊地形、龍貓公車站彩繪村、南瀛天文館等，下午再至大內橋旁曾文溪畔堤防道路賞花，感受大內之美。

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
快訊／花蓮東大門起火！黑煙竄出「人車逃離」　他站屋頂滅火器狂
勇哥闖肯亞喝酒交友　隔天脫褲「生殖器消失」送醫才知…被行割禮
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮鋼管紅茶遭爆「花生湯用罐裝的」　老闆娘出面澄清了：平常真的是手工

輸送帶摩擦起火…粒狀汙染物逸散空中　中鋼公司遭罰20萬元罰鍰　

快訊／天空不斷霧濛濛！台中市7日起連3天空品差　緊急啟動應變措施

重陽親子合樂　台南孝德公園舉辦親子綠漾藝術迷宮開幕　

搶救記憶扶輪健康憶起來！　黃偉哲感謝國際扶輪社關懷長者健康

愛在重陽時　黃偉哲與監護兒少一起陪伴長輩老少同歡

曾文溪畔市集音樂會　黃偉哲：歡迎民眾雙十連假到大內遊賞

台灣設計展台首日突破20萬人次創紀錄　150元「好屏便當」秒殺

美濃翁騎單車訪友失聯　警民日夜找18小時在檸檬園尋獲

及時搶救OHCA患者　台南市致力提升民眾CPR執行率

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

警察X陳瑽《你把我灌醉》爆發力十足　李玟「說服我」：你把我灌醉了！

瓶罐全推倒、耳邊瘋狂喵喵叫！他神模仿貓主子「深夜惡搞」日常

該睡覺囉～老爸跟女兒玩睡前遊戲 拿奶嘴學「直播叫賣」：一百要不要！

慣性偷吃！網上約長腿妹開房間 被正宮抓包...他怒：你們拍什麼

花蓮鋼管紅茶遭爆「花生湯用罐裝的」　老闆娘出面澄清了：平常真的是手工

輸送帶摩擦起火…粒狀汙染物逸散空中　中鋼公司遭罰20萬元罰鍰　

快訊／天空不斷霧濛濛！台中市7日起連3天空品差　緊急啟動應變措施

重陽親子合樂　台南孝德公園舉辦親子綠漾藝術迷宮開幕　

搶救記憶扶輪健康憶起來！　黃偉哲感謝國際扶輪社關懷長者健康

愛在重陽時　黃偉哲與監護兒少一起陪伴長輩老少同歡

曾文溪畔市集音樂會　黃偉哲：歡迎民眾雙十連假到大內遊賞

台灣設計展台首日突破20萬人次創紀錄　150元「好屏便當」秒殺

美濃翁騎單車訪友失聯　警民日夜找18小時在檸檬園尋獲

及時搶救OHCA患者　台南市致力提升民眾CPR執行率

花蓮鋼管紅茶遭爆「花生湯用罐裝的」　老闆娘出面澄清了：平常真的是手工

我家就是歐洲城堡！　設計師「大膽用色」打造鄉村童話屋

破天荒！傑尼斯唱台語超流利　Hey! Say! JUMP為台粉2次安可

輸送帶摩擦起火…粒狀汙染物逸散空中　中鋼公司遭罰20萬元罰鍰　

快訊／天空不斷霧濛濛！台中市7日起連3天空品差　緊急啟動應變措施

連續4天睡不好　研究顯示：身體更容易發胖

爆乳露腰背心登場　啦啦隊女神峮峮化身一日店長

金鐘獎／「素娥」得獎後台爸爸搶拍！梁舒涵哽咽：我是他的驕傲

快訊／花蓮東大門起火！黑煙竄出「人車逃離」　他站屋頂滅火器狂噴

加碼新北贏50萬　周錫瑋：馬英九那時人氣都沒韓國瑜旺

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

地方熱門新聞

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認..

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全..

百年老廟拒搬遷　信眾擲筊請示

「幹譙阿嬤」不罵人改換監視器

台南玉井深夜取締酒駕展決心

買假賠百萬翻車！連千毅精品「假..

有機山苦瓜館開幕　徐榛蔚採購以..

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞..

板樹快儲水！1.5萬戶23小時..

30歲患糖尿病　只信徧方60歲..

台17甲線鹽水溪橋全線開放通車

慢車新制10／1上路　未戴安全..

台灣設計展台首日人次創紀錄　好..

檢肅治平首惡3人到案展現打擊黑..

更多熱門

相關新聞

花蓮市公有零售市場促銷　進帳800萬元

花蓮市為提升傳統市場買氣，日前舉辦「市場打卡趣∙相揪迺菜市」公有零售市場聯合促銷活動，總計有五個公有市場數百攤業者共襄盛舉，消費200元就送一張摸彩券，半個月來發出四萬張的摸彩券，營業進帳至少800萬元以上。

流浪狗咬傷人事件頻傳　林美燕要求黃偉哲重視問題

黃偉哲表揚績優里鄰長

防洪新利器亮相！

黃偉哲邀民眾稻陣作伙尚蓋ㄇㄚˊ幾

關鍵字：

曾文溪市集音樂會黃偉哲大內

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

台女嗆台男：娶越女都老窮病　他貼23歲水某照打臉

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

高雄中油氣爆！外送員喊95加滿閃藍光

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

TWICE娜璉被誤會划水一年

大螢幕突出現張善為！　名字旁「附註一行現況」網友鼻酸了

金鐘54完整得獎名單出爐！

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

更多

最夯影音

更多

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面