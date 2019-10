寶可夢吸力驚人！4天衝破近90萬人次　新北活動估帶進20億商機

▲新北寶可夢活動估計創造20億商機。(圖/記者黃士原攝)

記者黃士原/台北報導、攝影

今年全台唯一的《Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City》活動在6日下午5點圓滿結束,4天的活動除了台灣玩家熱情參與之外,主辦單位推估有4成以上的國外玩家,4天活動吸引約90萬人次入場,最後一天(6日)更是粗估有30萬人次參與,整體帶動的商機近20億元。

主辦單位推估的4成國外玩家中,以來自日本居多,伊藤先生就是其中一位,專程請假慶來台灣參加《Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City》活動,10月3日來台灣,10月7日就要再飛回日本上班。這次伊藤先生除了來抓赫拉克羅斯及「NTPC」的未知圖騰之外,也透過這次跟其他玩家交換到他所沒有的一隻稀有寶可夢。

▲6日小朋友都放假,2場見面會與1場跳舞表演呈現爆滿,小朋友都很開心能跟皮卡丘與其他寶可夢近距離接觸。

▲今(6)日邁入最後一天,主會場「新北大都會公園」滿滿人潮。

今(6)日邁入最後一天,主會場「新北大都會公園」一早即湧入滿滿人潮,除了資深玩家外,更多的是父母帶著孩子們一起來抓寶,各個拍照合影區都是呈現大排隊,會場內設立的快閃商店也是備受歡迎,不論是超級卡哇伊的寶可夢系列商品或是限量活動T恤,都引發國內外寶可夢迷搶購熱潮,排隊人龍更達200-300公尺,沒排上30分鐘是進不去商品販售區。

▲來自日本的伊藤先生專程請假慶來台灣參加《Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City》活動,還交換到未抓到的寶可夢。

這次《Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City》活動帶來今年才推出的「寶可夢 劍/盾」中的新寶可夢「敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥」來到台灣,在主會場新北大都會公園與皮卡丘登台表演並舉辦見面會,因為6日小朋友都放假,2場見面會與1場跳舞表演呈現爆滿,小朋友都很開心能跟皮卡丘與其他寶可夢近距離接觸。

最後一天遊戲公司也給玩家驚喜,官方中午過後同步開放新北市全區(含主會場及60個景點),都可以捉到Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City活動中的所有寶可夢,一直到今天活動結束,歡迎所有玩家趁這個機會多多探索新北市。



▲寶可夢阿伯第二天來到主會場,依然吸引玩家爭相合照。

▲這次活動限定販售的T恤全賣光。





