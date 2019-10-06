外送員媽「單手抱女嬰」牽腳踏車趕去托兒所　畫面曝移民辛酸

▲一名外送員媽媽抱著女嬰，牽腳踏車趕去托兒所。（圖／翻攝臉書「Juan Quiles」）

記者吳美依／綜合報導

阿根廷一名委內瑞拉籍的母親揹著外送公司背包，左手抱起嬰孩，右手牽著單車，準備把孩子送到托兒所，身兼母職與工作的忙碌模樣，引發外界討論，政府因此被批評沒有提供女性完善的工作環境。這一位媽媽澄清，並沒有帶著女兒去工作，但是照片也反映出移民生活的辛酸。

照片中，一名年輕的母親身穿外送公司「佩迪多斯亞」（PedidosYa）的制服與背包，一邊牽著單車，一邊抱著嬰兒。阿根廷《國家報》報導，網友基勒（Quiles）將這一幕拍攝下來，3日分享到網路上，不到12小時內在推特、臉書瘋傳超過8000次。

Generando trabajo de calidad !!!!! 由 Juan Quiles 發佈於 2019年10月3日 星期四

阿根廷事實查核組織「逆轉」（Reverso）循線找到當事人，這一名30歲的媽媽表示，2018年從家鄉委內瑞拉移民過來，9個月前生下女兒，雖然有家人可以分擔家計，但2個月前還是決定重返職場。她表示，當時打算把孩子送到托兒所再去工作，並沒有帶著嬰兒上班。

網友基勒也證實，他過馬路時看到這一幕，就忍不住拍下照片，沒有看到母親帶著嬰兒工作。

▲此時正值阿根廷總統大選，外界批評政府沒有為女性提供完善工作環境。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

由於現在正值阿根廷總統大選期間，一些政治人物批評政府沒有提供完善工作環境，讓女性被迫帶著小孩上班，雖然「逆轉」查證資訊，仍有輿論指出，照片反應了移民生活的辛苦之處。

國際移民組織（IOM）調查顯示，全球目前約有430萬委內瑞拉人民因糧食、經濟危機離開家鄉，阿根廷移民局統計發現，2014年至2019年大約16萬委內瑞拉人入境居留，大多生活在首都布宜諾斯艾利斯，其中許多都是接受過大學以上高等教育的年輕人。

根據《中央社》報導，阿根廷2018年起嚴重經濟衰退，許多委內瑞拉移民收入更低，經濟狀況更加不穩。據IOM調查，他們失業率不高，大多願意接受當地人不想、無法從事的工作。



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