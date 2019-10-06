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成大連儂牆遭撕毀！學生報警處理　涉案翁：理念不同

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記者林悅／台南報導

台南發生首起「連儂牆」遭人破壞事件，成功大學光復校區外圍牆設置「連儂牆」，10月5日上午發現遭人撕毀部分海報，成大學生向警方報案，轄區警方到場偵辦，並調閱路口監視器清查，查獲1名70多歲男子涉案，犯嫌稱因理念不同而撕海報，成大主任秘書李俊璋表示，校方保持行政中立、尊重言論自由。

▲台南發生首起「連儂牆」遭人破壞事件，成大光復校區外圍牆設置「連儂牆」，遭人撕毀部分海報，警方查獲1名70多歲男子涉案，犯嫌稱因理念不同而撕海報。（圖／讀者提供，下同）

▲成大光復校區外圍牆設置「連儂牆」，遭人撕毀部分海報，警方查獲1名70多歲男子涉案。（圖／讀者提供，下同）

▲台南發生首起「連儂牆」遭人破壞事件，成功大學光復校區外圍牆設置「連儂牆」海報被撕毀。（圖／讀者提供，下同）▲台南發生首起「連儂牆」遭人破壞事件，成功大學光復校區外圍牆設置「連儂牆」海報被撕毀。（圖／讀者提供，下同）

▲成功大學光復校區外圍牆設置「連儂牆」，校方保持行政中立、尊重言論自由。（圖／翻攝自成大學生會）

李俊璋表示，學生發起設置光復校區外圍牆連儂牆，有向學校提出申請，校方基於言論自由予以許可。校方也接獲通報指部分海報遭人撕毀，對於連儂牆一事，校方始終秉持一貫態度，「保持行政中立、尊重言論自由」。

▲台南發生首起「連儂牆」遭人破壞事件，成大光復校區外圍牆設置「連儂牆」，遭人撕毀部分海報，警方查獲1名70多歲男子涉案，犯嫌稱因理念不同而撕海報。（圖／讀者提供，下同）

▲有民眾發現出言制止。

據了解，成功大學光復校區圍牆設置「連儂牆」，該名涉案男子5日上午經過成大光復校區人行道，看到連儂牆上頭海報，即動手撕毀多張海報，運動完畢後，再度經過連儂牆又撕毀多張海報，撕毀海報直接丟棄在人行道上的花盆後，就直接離去。

▲台南發生首起「連儂牆」遭人破壞事件，成功大學光復校區外圍牆設置「連儂牆」海報被撕毀。（圖／讀者提供，下同）▲台南發生首起「連儂牆」遭人破壞事件，成功大學光復校區外圍牆設置「連儂牆」海報被撕毀。（圖／讀者提供，下同）

▲台南發生首起「連儂牆」遭人破壞事件，成功大學光復校區外圍牆設置「連儂牆」海報被撕毀。（圖／讀者提供）

轄區警方接獲報案後，馬上調閱路口監視器清查，5日晚上傳喚1名70多歲男子到案，男子坦承因理念不同才撕毀海報，由於非現行犯，警訊後依毀損罪嫌函送台南地檢署偵辦。（內文18時4分更新）

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