5日內連犯4件竊盜！　2秘魯籍扒手遭聲押禁見獲准

▲2名秘魯籍竊盜專偷知名飯店、咖啡廳等消費者財物，落網後，檢察官聲押禁見獲准。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者劉昌松、孫于珊／台北報導

2名秘魯籍扒手9月底橫行台北，專挑5星級飯店、咖啡廳等場所行竊，大安警分局獲報後即成立專案小組偵辦，經1週的追查，發現2名犯嫌在中山、信義、松山等區域，甚至轉站運也偷好偷滿。警方5日清晨終於逮捕到2名犯嫌，檢察官6日下午也聲押禁見獲准。

2名秘魯籍犯嫌經法官訊問後，其中一名僅承認部分犯行，另一名大致均坦承犯罪，法官參酌證人及被害人證述、監視器錄影畫面、扣案贓物等資料，認定2人均涉犯竊盜、加重竊盜罪嫌，犯罪嫌疑重大！且自9月26日起至同月30日止，短短5日內涉犯4案，認為2人會有反覆實施犯竊盜罪、加重竊盜罪的高度可能性；此外，2人都是外國籍人士，在台無固定住居所，與台灣羈絆的關聯性薄弱，且2人供述也互有歧異，因此法官也認為他們有逃亡、勾串共犯的可能。

故台北地院審酌上情，考量2人所涉犯行對於社會秩序、公共安全產生的危害，經依比例原則斟酌後，認為除羈押外，沒有其他對這2人有限制較小的強制處分手段，以確保他們不會逃亡、串證、反覆實施犯竊盜罪或加重竊盜罪，因此有羈押必要，並禁止接見與通信。

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