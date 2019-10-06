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快訊／紅衣伯深水埗遇襲　臉部鮮血狂噴昏迷…醫護人員就地急救中

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記者柯振中／綜合報導

香港《禁止蒙面規例》5日生效後，許多港民上街表達不滿，在太子、深水埗、中環等地遊街示威，與警方發生衝突。根據最新消息，一名身穿紅衣的中年男子疑似在深水埗開計程車衝向示威人群，隨後被拉下車毆打，導致臉部噴血倒地，目前正由救護人員施以急救。

綜合港媒報導，許多港民發起「10月6日維園見」的活動，希望民眾6日能夠在維多利亞公園集合，以「和平宗教集會」的形式走上街頭，向港府表達不滿。

▲香港示威者1006抗議蒙面法，警方發射催淚彈。（圖／路透）

▲香港示威者1006抗議蒙面法，警方發射催淚彈。（圖／路透）

許多示威者下午1點開始集合，眾多人潮塞爆銅鑼灣東角道、記利佐治街，示威者集合後，在現場高喊口號，從軒尼詩道往灣仔的方向前進；不過，受到天氣影響，部分示威者躲進東角商場躲雨。

港警隨後表示，這些行為造成交通嚴重阻塞，且這次活動沒有經過批准，示威者應該立刻解散，否則將使用武力驅趕。由於許多示威者在金鐘集合，嚴重堵塞當地交通，港警發射許多催淚煙彈驅趕。

根據最新消息，有一名身穿紅衣的中年男子疑似在深水埗街上開計程車衝向示威人群，隨後被拉下車毆打，導致臉部冒出鮮血倒地，救護人員已火速趕往治療，目前仍在急救當中。

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▼許多港民上街抗議禁止蒙面法，與港警發生衝突。（圖／路透）

▲香港示威者1006抗議蒙面法，警方發射催淚彈。（圖／路透）

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