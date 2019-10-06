南門市場熄燈攤商哽咽不捨　柯文哲：閃電戰拆除拚三年完工

▲柯文哲主持南門市場熄燈儀式。（圖／記者范綱儀攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

台北市南門市場於民國70年興建至今滿38年，預定今年12月進行拆除。北市市場處6日在南門市場營業最後一天舉辦惜別晚會，台北市長出席時強調要確保三年後搬回來，柯文哲與攤商一同演唱《明天會更好》，不少攤商邊哽咽邊唱歌，手持電子蠟燭，在溫馨的歌聲中熄燈，最後拉下鐵門，場面感人。

柯文哲到場後先是走訪了萬有全、快車肉乾、徐家點心、合興等7攤名店，品嚐美食。隨後柯文哲在致詞時表示，南門市場是很多台北人的記憶，妻子陳佩琪也在婦幼醫院上班，常常下班會到南門市場買菜回去，南門市場是他們家平常買菜的地方，現在因為萬大線起點在這個地方，所以要拆掉，他相信改建完畢後，生意一定更好，因為是捷運的匯集點，交通方便帶來人潮，人潮代表商機。

柯文哲表示，10月17日中繼市場開幕後就開始閃電戰拆除，將來目標蓋到三樓時，市場就先搬回來，三樓以上再慢慢蓋，期待一切順利，確保三年後搬回來。

南門市場自治會會長王銓國感性表示，他就在這裡出生、長大，已經五十幾年，對南門市場的感情無法抹滅，他的小孩都長大了，講下去眼淚都要流出來，把攤商帶到中繼去，他感到責任很重，希望三年後可以把攤商帶回來。

南門市場於民國70年興建，至今滿38年，為提供更好的購物環境及配合捷運萬大線興建，12月將進行拆除，南門市場10月6日熄燈，並於10月7日起停業10天進行搬遷，257個攤商將於17日搬到中繼市場繼續營業，而南門市場原址則將拆除重建，預計時間需花費約3年時間，2023年完工。

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