台鐵管轄橋梁也有1599座！即起複檢重點橋　報告預計年底前出爐

▲台鐵客城一號橋、二號橋屬於鋼纜型橋梁。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

南方澳大橋坍塌事故引起外界憂心國內橋梁安全，台鐵目前所管轄的橋梁共有1599座，每年都會定期有一次檢查，但因應這次事故，台鐵成立專案小組，預計針對其中375座重點橋梁再次進行隨機抽檢，確保橋梁安全，報告預計年底前出爐。

台鐵工務處處長陳仲俊指出，台鐵管轄且使用中的橋梁共有1599座，每年都有固定一次定期檢查，由於有些橋梁很短，僅6公尺，多數用目視檢查。去年台鐵有委外針對375座重點橋梁做檢查，主要都是一些比較難以目視檢查的橋梁，這次事故後，台鐵已請來專家學者組成專案小組，預計針對檢查結果再次複檢。

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▲台鐵成立專案小組，預計針對重點橋梁重新複檢，報告年底前出爐。（圖／台鐵提供，攝影師：台鐵局林志浩）

陳仲俊說，375座重點橋梁大致上都是屬結構較特殊的橋梁，其中，台鐵有3座跟這次南方澳大橋一樣是屬鋼纜型的橋梁，一座是第一八堡圳橋，不過由於今年9月才剛通車啟用，基本上部會特別檢查，另外2座則在花東，為客城第一號橋、第二號橋，這次也會再特別針對拉索、鉚釘、鋼纜鏽蝕程度，重新檢測確認安全。

台鐵表示，這次抽查主要是稽核過去的檢測報告每個項目是否都有確實檢測到，相關檢測報告預計年底前會完成出爐。

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