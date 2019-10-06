　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰留言連儂牆聲援香港　批馬英九「還在說風涼話」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼卓榮泰、柯建銘、林智堅以及鄭宏輝與青年代表，在新竹市東門連儂牆聲援香港。（圖／翻攝鄭宏輝臉書）

▲卓榮泰、柯建銘、林智堅以及鄭宏輝與青年代表，在新竹市東門連儂牆聲援香港。（圖／翻攝鄭宏輝臉書，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

前總統馬英九一句「芒果乾」引發熱議。對此，民進黨黨主席卓榮泰6日在新竹市聲援香港活動時表示，到現在還在說風涼話，應站在現在政府的立場，共同對抗外來勢力。

馬英九日前在馬英九基金會舉辦「哪來的芒果乾—國安問題研討會」。馬英九表示，兩岸關係惡化的根源，在於總統蔡英文不接受九二共識，又刻意把九二共識與一國兩制畫上等號，藉此拉抬選情。對此，總統蔡英文則回擊，「種芒果的很可能就是他」。

香港政府頒布禁蒙面法，引發更激烈的抗爭。卓榮泰、總召柯建銘、新竹市長林智堅以及新竹市立委候選人鄭宏輝與青年代表，6日下午特別在新竹市東門連儂牆為香港發聲，卓榮泰也在連儂牆上寫道：「自由香港、民主台灣、永垂不朽」。

▲▼卓榮泰、柯建銘、林智堅以及鄭宏輝與青年代表，在新竹市東門連儂牆聲援香港。（圖／翻攝鄭宏輝臉書）

對於馬英九的說法，卓榮泰表示，非常不當，過去幾年來大陸為什麼對台灣能恣意長驅直入，馬英九應自我檢討，民進黨已經沒有在檢討馬英九，如今還在說風涼話。

卓榮泰認為，馬英九應站在現在政府的立場，一同對抗外來勢力入侵，這點他感到相當遺憾，因為選舉將至，馬英九開始無所不用其極地來擺脫過去所給台灣造成的困境，這點台灣人民看在眼裡；而蔡英文在台灣主權跟國家安全的立場上堅定，從來不會受到人民的質疑，未來民進黨也會繼續堅守立場。

針對台北市長柯文哲說芒果是農夫種的，搞破壞的是政治，卓榮泰則說，柯文哲想把自己變成焦點，不能讓對方如願，因此，不想多做回應。

至於柯文哲曾說民進黨現在在打「降溫的戰術」，投票率低民進黨就會贏，卓榮泰表示，「他從來不會知道我們的戰略！」、「我不會告訴他」

▲▼卓榮泰、柯建銘、林智堅以及鄭宏輝與青年代表，在新竹市東門連儂牆聲援香港。（圖／翻攝鄭宏輝臉書）

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
快訊／花蓮東大門起火！黑煙竄出「人車逃離」　他站屋頂滅火器狂
勇哥闖肯亞喝酒交友　隔天脫褲「生殖器消失」送醫才知…被行割禮
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

加碼新北贏50萬　周錫瑋：馬英九那時人氣都沒韓國瑜旺

南門市場熄燈攤商哽咽不捨　柯文哲：閃電戰拆除拚三年完工

卓榮泰留言連儂牆聲援香港　批馬英九「還在說風涼話」

嘆課綱把孩子教成這樣…李佳芬：「大港開唱」讓許多媽媽放聲痛哭

恆春韓家軍展現庶民力量　12小時募12萬設3面大型看板

一周未與郭董見面　王金平：電話中互相say hello

影／台灣嚴重「夫人干政文化」暗指李佳芬？　郭台銘笑：你們自己去猜

富邦集團2獨董辭任　蔡壁如：吳榮義稱若有疑慮樂意請辭

2020大選局勢詭譎！蔡英文民調穩坐　王金平玄回：慢慢看，不著急

行政院主張政務人員不歸考試院管　考委痛批：侵門踏戶違憲奪權

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

警察X陳瑽《你把我灌醉》爆發力十足　李玟「說服我」：你把我灌醉了！

瓶罐全推倒、耳邊瘋狂喵喵叫！他神模仿貓主子「深夜惡搞」日常

該睡覺囉～老爸跟女兒玩睡前遊戲 拿奶嘴學「直播叫賣」：一百要不要！

慣性偷吃！網上約長腿妹開房間 被正宮抓包...他怒：你們拍什麼

加碼新北贏50萬　周錫瑋：馬英九那時人氣都沒韓國瑜旺

南門市場熄燈攤商哽咽不捨　柯文哲：閃電戰拆除拚三年完工

卓榮泰留言連儂牆聲援香港　批馬英九「還在說風涼話」

嘆課綱把孩子教成這樣…李佳芬：「大港開唱」讓許多媽媽放聲痛哭

恆春韓家軍展現庶民力量　12小時募12萬設3面大型看板

一周未與郭董見面　王金平：電話中互相say hello

影／台灣嚴重「夫人干政文化」暗指李佳芬？　郭台銘笑：你們自己去猜

富邦集團2獨董辭任　蔡壁如：吳榮義稱若有疑慮樂意請辭

2020大選局勢詭譎！蔡英文民調穩坐　王金平玄回：慢慢看，不著急

行政院主張政務人員不歸考試院管　考委痛批：侵門踏戶違憲奪權

花蓮鋼管紅茶遭爆「花生湯用罐裝的」　老闆娘出面澄清了：平常真的是手工

我家就是歐洲城堡！　設計師「大膽用色」打造鄉村童話屋

破天荒！傑尼斯唱台語超流利　Hey! Say! JUMP為台粉2次安可

輸送帶摩擦起火…粒狀汙染物逸散空中　中鋼公司遭罰20萬元罰鍰　

快訊／天空不斷霧濛濛！台中市7日起連3天空品差　緊急啟動應變措施

連續4天睡不好　研究顯示：身體更容易發胖

爆乳露腰背心登場　啦啦隊女神峮峮化身一日店長

金鐘獎／「素娥」得獎後台爸爸搶拍！梁舒涵哽咽：我是他的驕傲

快訊／花蓮東大門起火！黑煙竄出「人車逃離」　他站屋頂滅火器狂噴

加碼新北贏50萬　周錫瑋：馬英九那時人氣都沒韓國瑜旺

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

政治熱門新聞

韓民調下滑因「被討厭」　黃創夏..

被日媒封「遲刻魔」！韓國瑜已讀..

快訊／退選後首次同台馬英九　郭..

年輕人不挺韓　藍青年部主任：感..

日媒封韓國瑜「遲刻魔」　記者遭..

郭台銘、馬英九拱黃健庭選台北市..

北市禁蒙面遭打臉　柯：警政署出..

影／「夫人干政」指李佳芬？　郭..

李明賢找到韓國瑜民調一路輸原因

1450太熱情！蔡英文小額募款..

朝日新聞：韓國瑜在貧富差距不滿..

蔡民調贏韓　黃暐瀚：令人不解

戰吳怡農　蔡宜芳：陳菊令40年..

周錫瑋曝韓從未想選總統　他想讓..

更多熱門

相關新聞

香港彌敦道一男子遭打　血流滿面大字倒地

特區政府根據香港《緊急法》通過《禁止蒙面規例》，連日引發多區衝突。網民發起周日（6日）到梳士巴利花園集合舉行九龍區遊行，中午時份尖沙咀有商店提早關門，星光廣場Starbucks暫停營業，尖沙咀文化中心已取消今日兩場活動，並於下午1時關門。

「夫人干政」指李佳芬？　郭台銘笑：你們自己猜

港鐵宣布：九龍塘、旺角東、油麻地、荔枝角站關閉

郭台銘、馬英九拱黃健庭選台北市長：這麼好的人才為何不能為國所用

郭台銘聽黃健庭演講：我當初的副手選擇完全正確！

關鍵字：

卓榮泰香港馬英九

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

台女嗆台男：娶越女都老窮病　他貼23歲水某照打臉

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

高雄中油氣爆！外送員喊95加滿閃藍光

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

TWICE娜璉被誤會划水一年

大螢幕突出現張善為！　名字旁「附註一行現況」網友鼻酸了

金鐘54完整得獎名單出爐！

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

更多

最夯影音

更多

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面