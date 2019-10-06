卓榮泰留言連儂牆聲援香港　批馬英九「還在說風涼話」





▲卓榮泰、柯建銘、林智堅以及鄭宏輝與青年代表，在新竹市東門連儂牆聲援香港。（圖／翻攝鄭宏輝臉書，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

前總統馬英九一句「芒果乾」引發熱議。對此，民進黨黨主席卓榮泰6日在新竹市聲援香港活動時表示，到現在還在說風涼話，應站在現在政府的立場，共同對抗外來勢力。

馬英九日前在馬英九基金會舉辦「哪來的芒果乾—國安問題研討會」。馬英九表示，兩岸關係惡化的根源，在於總統蔡英文不接受九二共識，又刻意把九二共識與一國兩制畫上等號，藉此拉抬選情。對此，總統蔡英文則回擊，「種芒果的很可能就是他」。

香港政府頒布禁蒙面法，引發更激烈的抗爭。卓榮泰、總召柯建銘、新竹市長林智堅以及新竹市立委候選人鄭宏輝與青年代表，6日下午特別在新竹市東門連儂牆為香港發聲，卓榮泰也在連儂牆上寫道：「自由香港、民主台灣、永垂不朽」。

對於馬英九的說法，卓榮泰表示，非常不當，過去幾年來大陸為什麼對台灣能恣意長驅直入，馬英九應自我檢討，民進黨已經沒有在檢討馬英九，如今還在說風涼話。

卓榮泰認為，馬英九應站在現在政府的立場，一同對抗外來勢力入侵，這點他感到相當遺憾，因為選舉將至，馬英九開始無所不用其極地來擺脫過去所給台灣造成的困境，這點台灣人民看在眼裡；而蔡英文在台灣主權跟國家安全的立場上堅定，從來不會受到人民的質疑，未來民進黨也會繼續堅守立場。

針對台北市長柯文哲說芒果是農夫種的，搞破壞的是政治，卓榮泰則說，柯文哲想把自己變成焦點，不能讓對方如願，因此，不想多做回應。

至於柯文哲曾說民進黨現在在打「降溫的戰術」，投票率低民進黨就會贏，卓榮泰表示，「他從來不會知道我們的戰略！」、「我不會告訴他」

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