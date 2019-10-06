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影／台灣嚴重「夫人干政文化」暗指李佳芬？　郭台銘笑：你們自己去猜

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記者羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘6日出席前台東縣長黃健庭演講時致詞表示，台灣政治人物的夫人，一定要像周美青、陳怜燕學習，「絕不干政」這是根本。尤其韓國瑜夫人李佳芬近日輔選活動頻頻、日前國民黨組發會主委李哲華遭拔官，也外傳與「夫人派」有關；郭台銘此言是否意有所指，他會後受訪時表示「你們自己去寫、你們自己去猜」

▲▼郭台銘與馬英九一同出席前台東縣長黃健庭專題演講。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘與馬英九一同出席前台東縣長黃健庭專題演講。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘說，黃健庭的夫人陳怜燕為人親切、高EQ，默默幫黃健庭分憂解勞，也絕不干政，像前總統馬英九夫人周美青一樣，他強調，台灣的夫人政治文化，一定要像周美青、陳怜燕學習，這是根本！

另外，郭台銘在致詞時推薦黃健庭適合當台北市長，郭受訪時回應，他只是提出來大家可以討論，認為好的人才不能被埋沒，他自己是台北市民，將來台北市藍大於綠，所以他是站在台北市民的立場，現在他不參選了，他就大方的將黃健庭推薦出來。

郭台銘也強調，外界關於他因為找不到副手才退選的報導都是不對的，他一開始就決定副手人選是黃健庭；前行政院長毛治國對黃健庭也是讚譽有加，他除了能力以外，主要是他的人格特質、家庭教育、孝順。

他說「我當初的選擇是完全正確的」，聽完前台東縣長黃健庭在地方執政的九年經驗「各位認不認為他適合當副總統？」，他初選第一站就是台東三天兩夜，當時就決定黃健庭是副手不二人選。

郭台銘也是在退黨後第一次與馬英九同台，針對馬英九日前在高雄市長韓國瑜的造勢場合遭到韓粉噓下台，郭台銘到場時被問「要安慰一下馬英九嗎？」他回應「要我抱抱嗎？」 活動結束前兩人也抱在一起。

馬、郭一同受邀出席黃健庭的演講，格外引發關注，馬郭相隔約五分鐘到場，隨後刻意由休息室並肩走進會議廳，展現出兩人的情誼不因郭台銘的退黨、退選風波受影響。

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