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一周未與郭董見面　王金平：電話中互相say hello

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▲每年重陽節前武藝群英會，舉辦武術運動及阿善師文史資料展出，前立法院長王金平每年都會到場參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲每年重陽節前武藝群英會為弘揚阿善師敬天愛民的精神，舉辦武術運動及阿善師文史資料展出，前立法院長王金平每年都會到場參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林是台灣武術發展重鎮，6日在西螺大橋舉辦2019阿善師武藝群英會暨國民體育日活動，下午4點舉辦感恩洗腳活動，鼓勵大家及時行孝，前立法院長王金平也到場參加，被詢問到與郭董互動，他笑開懷表示，電話中互相Say Hello，而是否代表親民黨參選總統與帶保留回應：「隨著因緣走，還不知未來如何。」 

雲林西螺鎮是七崁武術的發源地，俗語說「過得了濁水溪，過不了虎尾溪」，就是指其中武藝高強的阿善師，被譽為是愛鄉惜土、保衛民眾的最佳典範，武藝群英會就是以阿善師命名，每年重陽節前武藝群英會為弘揚阿善師敬天愛民的精神，舉辦武術運動及阿善師文史資料展出，前立法院長王金平每年都會到場參與。

前立法院長王金平一到場即被媒體簇擁發問，提及是否有與郭董見面，王院長笑答，一週有餘未見面，但與郭董電聯中互相Say Hello，電話中並未談論郭董未來如何發展，但聊到立委部分，王表示不可能提出人選，提人選應為自己屬意之人，且勢必會與黨內參選立委同志人選衝突，會傷害到同志間情感，當然希望黨內同志都能當選，而是否幫黨內同志站台還未確定，如未獲邀約當然不會不請自來。

▲每年重陽節前武藝群英會，舉辦武術運動及阿善師文史資料展出，前立法院長王金平每年都會到場參與。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲每年重陽節前武藝群英會為弘揚阿善師敬天愛民的精神，舉辦武術運動及阿善師文史資料展出，前立法院長王金平每年都會到場參與。（圖／記者蔡佩旻攝）

有關總統蔡英文民調穩坐四成，王院長表示，到時候看看人民對於候選人的理念主張如何，怎樣才是對國家最有利、最人民最有利的政策主張，這才是最重要的，最後還是決定於人民的選擇，而依此趨勢怕不怕國民黨與第三勢力越來越勢微，王院長則說不著急，最後會是一個怎麼樣風頭起、勢頭就起來，還是決定於人民的看法與感受。

  最後記者提問否會代表親民黨參選總統？王院長語帶保留回應：隨著因緣走，還不知道未來走向如何，至於副手人選，等真正有參選機會再來想，「明天可以決定的事情明天再想就好。」

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