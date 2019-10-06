富邦集團2獨董辭任　蔡壁如：吳榮義稱若有疑慮樂意請辭

▲吳榮義。（圖／資料照)

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府推薦的兩名綠營金融大老，總統府資政吳榮義、外交部長吳釗燮的叔叔吳繁治，相繼辭任富邦證券、台北富邦銀行的獨立董事，引發金融圈與政壇關注。對此，市府顧問蔡壁如受訪說明，吳榮義向她表示，因為他身兼兩董事，如果擔心有疑慮，他很樂意請辭。

吳榮義受訪時說，台北市副秘書長陳志銘與蔡壁如前天到他的辦公室，要他即日辭職，「理由說我是董事長，有人有意見」，市政府說要另外派人。

對此，蔡壁如強調，她只有接觸過吳榮義，沒有接觸過吳繁治；吳榮義本身也是國家級投資公司台杉投資管理顧問董事長，之前因為同業競爭，當時他就有提過，如果有需要請辭另一個獨董，他樂意配合，所以現在就是確定請辭。

吳繁治、吳榮義的任期都是2017年6月16日到2020年6月15日，對於為何不等到明年改選的提問，蔡壁如沒有正面回應，重申當時財政局只有說告訴她吳榮義的部分，因為吳榮義身兼兩董事，外界一直在講，剛好在某個場合遇到，對方就說如果擔心有疑慮，他很樂意請辭，不要讓大家有多餘的話說。至於推薦補位的人選，她表示，這還是要由財政局去考量，也是要經過遴選制度。

台北市政府副發言人戴于文表示，吳榮義因已身兼台杉管理顧問公司董事長，基於「董董分離」的原則，不希望市府推薦的獨立董事，本身又是其他公司董事長，故在日前由市府通知職務異動，並獲吳榮義先生首肯；吳繁治則是表達業務繁重，市府希望在調整人事安排一次到位的原則下，一併調整兩席獨立董事之任命。至於新任獨董人事案，財政局將提請府層級，進行遴選，屆時將對外說明。

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