快訊／郭台銘、馬英九拱黃健庭選台北市長：這麼好的人才為何不能為國所用

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘、前總統馬英九6日受邀前台東縣長黃健庭演講，兩人致詞時紛紛盛讚黃健庭任內政績與人格特質，馬英九感嘆黃健庭如今「賦閒在家有點浪費」，郭台銘則說這麼好的人才不能為國所用，是「國民黨的系統有問題」，接著便向在座聽眾詢問，「黃健庭夠不夠資格當台北市長啊！」獲得台下熱烈鼓掌認同，力拱黃健庭參選台北市長。

▲郭台銘與馬英九一同出席前台東縣長黃健庭專題演講。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘退出總統大選後，6日受邀參加前台東縣長黃健庭演講，也是退選後首度與前總統馬英九同台，備受關注。

郭台銘致詞時，還原他選擇黃健庭擔任副手的過程，表示他早在初選輔選第一站，也就是5月15日到台東三天兩夜，當時就決定黃健庭是副手不二人選。郭台銘更盛讚黃健庭夫人陳怜燕待人親切，就像家人一樣，除了默默幫黃健庭分憂解勞，也絕不干政，接著強調台灣的夫人政治文化，一定要像周美青、陳怜燕學習，這是根本！

郭台銘感嘆，現在大家都在談選舉、開支票，但沒有錢萬萬困難，「很可惜我不選了」，國民黨有這麼多優秀人才，像黃健庭等還有好幾位，但「國民黨的系統有問題」，這麼好的人才為何不能為國所用？

針對在致詞時推薦黃健庭適合當台北市長，郭台銘離場前回應，他提出來大家可以討論，認為好的人才不能被埋沒，他自己是台北市民，將來台北市藍大於綠，所以他是站在台北市民的立場，現在他不參選了，他就大方的將黃健庭推薦出來。

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