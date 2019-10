賈伯斯逝世8周年　庫克感性憶名言：最寶貴的資源就是時間

▲ 賈伯斯(Steve Jobs)。(圖/達志影像/美聯社)

記者李瑞瑾/綜合報導

10月5日是蘋果前執行長賈伯斯(Steve Jobs)逝世八週年的日子,現任蘋果執行長庫克(Tim Cook)與往年一樣,在Twitter上發布了推文和圖片來紀念這一周年。

庫克在推文中分享了賈伯斯的名言,以及已故賈伯斯在第五大道蘋果商店外的照片,庫克在推文中寫道:

「我們所有人最寶貴的資源就是時間。 – SJ。永遠記住你。」

這句話是賈伯斯最為人所知的一句話之一,來自賈伯斯談論他一生中最喜歡的事情:「我一生中最喜歡的東西不需要花一毛錢。顯然,我們所有人最寶貴的資源就是時間。」

自從賈伯斯於2011年10月因胰腺癌去世以來,庫克就一直在談論賈伯斯的遺產。 庫克在今年6月,於史丹佛大學發表畢業典禮致辭時,回憶了當初得知賈伯斯病了的時候的感受。

庫克說,「這給了我最後的建議。 14年前,史蒂夫(Steve)站在這個舞台上,對你們的前輩們說:『你們的時間有限,所以不要浪費時間過別人的生活。』這是我的推論:你們的導師可能告訴你要你做些準備,但他們無法做到讓你們充分準備。當史蒂夫生病時,我堅決認為他會好起來;我不僅認為他會堅持下去,而且我堅信,直到我本人離開後,他仍然會繼續領導蘋果。」

蘋果仍然託管著「Remembering Steve」網站,人們可以在其中分享對賈伯斯的回憶。來自世界各地的一百萬人分享了他們對賈伯斯的記憶、思想和感受,從私人、朋友到同事,再到蘋果產品的所有者,他們所有人的共同點是,被賈伯斯的的熱情和創造力所感動。

“The most precious resource we all have is time.” - SJ. Remembering you always. pic.twitter.com/nsUUiFzZnz