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賈伯斯逝世8周年　庫克感性憶名言：最寶貴的資源就是時間

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▲▼蘋果創辦人賈伯斯（圖／達志影像／美聯社）。

▲ 賈伯斯（Steve Jobs）。（圖／達志影像／美聯社）

記者李瑞瑾／綜合報導

10月5日是蘋果前執行長賈伯斯（Steve Jobs）逝世八週年的日子，現任蘋果執行長庫克（Tim Cook）與往年一樣，在Twitter上發布了推文和圖片來紀念這一周年。

庫克在推文中分享了賈伯斯的名言，以及已故賈伯斯在第五大道蘋果商店外的照片，庫克在推文中寫道：

「我們所有人最寶貴的資源就是時間。 – SJ。永遠記住你。」

這句話是賈伯斯最為人所知的一句話之一，來自賈伯斯談論他一生中最喜歡的事情：「我一生中最喜歡的東西不需要花一毛錢。顯然，我們所有人最寶貴的資源就是時間。」

自從賈伯斯於2011年10月因胰腺癌去世以來，庫克就一直在談論賈伯斯的遺產。 庫克在今年6月，於史丹佛大學發表畢業典禮致辭時，回憶了當初得知賈伯斯病了的時候的感受。

庫克說，「這給了我最後的建議。 14年前，史蒂夫（Steve）站在這個舞台上，對你們的前輩們說：『你們的時間有限，所以不要浪費時間過別人的生活。』這是我的推論：你們的導師可能告訴你要你做些準備，但他們無法做到讓你們充分準備。當史蒂夫生病時，我堅決認為他會好起來；我不僅認為他會堅持下去，而且我堅信，直到我本人離開後，他仍然會繼續領導蘋果。」

蘋果仍然託管著「Remembering Steve」網站，人們可以在其中分享對賈伯斯的回憶。來自世界各地的一百萬人分享了他們對賈伯斯的記憶、思想和感受，從私人、朋友到同事，再到蘋果產品的所有者，他們所有人的共同點是，被賈伯斯的的熱情和創造力所感動。

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