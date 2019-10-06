港警警總內舉橙旗…1min後朝示威者開槍！多處發射催淚彈驅散

▲香港民眾6日展開反蒙面法遊行。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

港府宣佈《禁蒙面法》5日生效，爆發新一波示威浪潮，許多網友在各區發起集會。銅鑼灣SOGO外「反緊急法」遊行下午2時開始，大批示威者不畏下雨天，仍然堅持表達訴求。港警於下午4點50分左右在旺角警署內舉橙旗，1分鐘後向示威者方向開槍。

綜合港媒報導，大批聚集於銅鑼灣崇光百貨外的示威者下午近2點步出軒尼詩道，佔據軒尼詩道近怡和街東西所有行車線。遊行人士戴上口罩或面罩，並高舉雨傘，反對《禁蒙面法》。

▲警方發射催淚彈。（圖／達志影像／美聯社）

警方於下午2時11分發稿，指在場示威者現正參與未經批准的集結，並警告示威者立即停止任何違法行為。港警下午3時許於政總外夏愨道向示威者舉起黃旗，並在金鐘道發射催淚彈驅散示威者，現場煙霧瀰漫。

下午4點50分左右，衝突進一步升級，港警在旺角警署內舉橙旗，1分鐘後向示威者方向開槍。不久之後，有警員17點左右向灣仔電腦城方向發射催淚彈，並試圖包圍示威者。此外，港警還在金鐘皇后大道東再舉黑旗，在金鐘、皇后大道東多處發催淚彈。

下午5點左右，水炮車在干諾道中戒備，後面有多架警車，車頭向金鐘灣仔方向；中環德輔道中有大量警車向金鐘灣仔方向前進，分域街有防暴警設防線戒備，但沒有示威者。

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▼香港示威者今日上街抗議蒙面法。（圖／路透）

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