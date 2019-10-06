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鼓勵回國觀光！遠航推「僑胞卡」優惠　年底前可享購票55折優惠

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▲▼遠航ATR新機隊添生力軍，4名自訓機師正式報到。（圖／遠航提供）

▲年底前持僑胞卡至遠航櫃台購票，可享國內航線55折優惠。（圖／遠航提供）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空為歡慶國慶，鼓勵僑胞回國觀光，今年首度申請參加僑務委員會（簡稱：僑委會）之特約廠商，自即日起凡是持有「僑胞卡」之持卡本人，至遠航各機場櫃檯憑卡購買國內航線機票即享55折優惠，此外還能攜伴一名友人同行享相同折扣之優惠，優惠期間實施到2019年12月31日。

僑委會為鼓勵僑胞回國觀光，擴大消費，促進國內商機，於2017年雙十國慶期間首次發行「僑胞卡」，邀請各領域廠商加入特約商店，提供僑胞卡持卡人專屬優惠，目前發卡量已近7萬張，海內外特約商店已達3,000家。

僑胞卡專案相關使用說明如下：
1.購票日期與搭乘日期：2019/10/1至2019/12/31。
2.限遠東航空國內航線各機場櫃檯開票方可享此優惠票價。
3.旅客可透過客服中心訂位(TEL:4499-567,手機請加02)，須於開票期限內完成開票。
4.僅限一般全額票，其餘促銷票種不得享此優惠。
5.限當日當班次使用，起飛前辦理退票扣票面價25%之手續費，逾期作廢。

請繼續往下閱讀...

▲▼遠航MD機隊除役暨空地勤新制服發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航表示，僑胞卡55折優惠持續至今年底，明年起還會再將僑胞卡族群納入企業會員，享88折優惠。（圖／記者李毓康攝）

遠航發言人盧紀融副總表示，遠航由台北/台中/高雄每天皆有航班至金門及澎湖，每一位海外僑胞都是台灣的觀光大使，歡迎海外僑胞能利用返台參加國慶大典的期間抽空至離島觀光，同時也將台灣的美介紹給海外友人，增加訪台觀光的機會。今年遠東航空首度申請參加僑委會之特約廠商，優惠期間實施到2019年12月31日。

2020年起，遠東航空預計將僑胞卡持卡族群納入企業會員，比照企業會員優惠方式享票價88折，歡迎僑胞回國後有機會搭乘遠航至金門及澎湖觀光旅遊。

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