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恆春韓家軍展現庶民力量　12小時募12萬設3面大型看板

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▲屏東縣恆春地區韓家軍5日成立，12小時募12萬元設置3面支持韓國瑜參選總統大型廣告看板 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣恆春地區韓家軍5日成立，12小時募12萬元設置3面支持韓國瑜參選總統大型廣告看板 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春地區韓家軍5日成立，有100多人參加，並以小額募款方式在省北路上豎立3處韓國瑜看板，展現支持韓國瑜參選2020總統的決心，屏東韓家軍也發動100多人南下相挺，在看板前，大聲呼喊「庶民選總統，總統選庶民，台灣安全，人民有錢等口號，籲請來墾丁旅遊的全國遊客，支持韓國瑜贏得2020總統大選。

▲屏東縣恆春地區韓家軍5日成立，12小時募12萬元設置3面支持韓國瑜參選總統大型廣告看板 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼韓家軍在恆春地區韓國瑜廣告看板前合影。

▲屏東縣恆春地區韓家軍5日成立，12小時募12萬元設置3面支持韓國瑜參選總統大型廣告看板 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春韓家軍負責人陳勇仁表示，台灣經濟很悶，民眾生活很困，亟須要有瞻識及眼光的總統候選人韓國瑜出來領導台灣，開創經濟，讓人民賺錢過好日子，屏東韓家軍負責人王豪餘邀請他出任恆春韓家軍負責人，他一口答應。

為展現庶民力量，支持韓國瑜的決心，在選戰破百日之際，恆春地區要豎立大型廣告看板，替韓國瑜拉抬聲勢，他號召在地韓家軍群組募款，集合小庶民力量涓滴成河，眾志成城，省吃儉用，半天內募得12萬元，在國境之南的路口省北路設置3處支持韓國瑜參選總統看板。

5日下午2時，由陳勇仁、枋寮韓家軍負責人張進福、屏東負責人王豪餘帶領3鄉鎮市百位穿國旗裝的韓家軍，與恆春地區韓家軍的重要成員有蔣經國時代民間10大友人的恆春鎮老鎮長龔新通的夫人龔范蓮理、立委柯志恩與張榮志服務處主任游家銘、恆春民眾服務社理事長鎮代尤史經、鎮代楊志偉、恆春榮光協會理事長張永源等人，呼喊「庶民選總統，總統選庶民，台灣安全，人民有錢」口號，籲請大家支持韓國瑜贏得2020總統大選。

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