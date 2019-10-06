2020大選局勢詭譎！蔡英文民調穩坐　王金平玄回：慢慢看，不著急

▲王金平受訪時針對目前2020大選局勢發表看法。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠、莊智勝／雲林報導

立法院前院長王金平6日下午前往西螺大橋下廣場參加2019年「阿善師武藝群英會暨國民體育日」，並參與孝親洗腳活動，會後接受採訪時，媒體提問2020民調目前由總統蔡英文穩坐，會不會造成國民黨及第三勢力的式微？王金平則語帶玄機地笑回「慢慢看吧，不用著急！」

近日多次民調顯示，蔡英文支持度相當穩定，該如何看待第三勢力發展空間？王金平認為，應該要看人民，以及候選人理念、主張如何，「怎麼樣是對國家最有利、對人民最有利的主張，這才是最重要的。」

對於國民黨、第三勢力是否會因此逐漸式微，王金平也語帶玄機地說，「慢慢看吧，不用著急，最後會是怎麼樣，風頭起、勢頭就會起來！」

▲王金平對國民黨、及第三勢力仍具信心。（圖／記者傅誠攝）

另一方面，現場媒體也提問，是否有計畫代表親民黨參選總統、以及是否有屬意的副手人選？王金平則回應，「現在這麼發展我都不知道耶！副手要有參選機會才能想嘛，何必現在著急呢？明天可以決定的事情明天再決定。」

媒體追問，近日是否有與鴻海集團創辦人郭台銘見面？王金平表示，雙方已經差不多一個禮拜不見，但是都有打電話；對於談話內容，王金平三緘其口，僅表示「沒有說什麼，互相說哈囉而已！」但在媒體不斷追問下，王金平還是漏了小小口風，承認2人有在電話中商議不分區立委一事，「但我不可能幫忙提什麼人選，因為我提的一定是我喜歡的人，但這些人總是跟國民黨提名人衝突，我不做這種事，會傷害我們的黨席。」

至於未來選戰白熱化，是否會前往幫國民黨內立委候選人站台助選？王金平則語帶無奈地笑說，「到時候再看吧，人家沒叫、沒要求我們，去了歡不歡迎你也不知道啊！」

►欸~妳過來一下！妳過來一下

▼會不會去幫國民黨內立委候選人站台？王金平無奈笑回「到時候再看吧！」（圖／記者傅誠攝）

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

