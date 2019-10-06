「我的手沒有髒！」前竹聯蘭堂主蘭小明喊冤　莫須有罪名已傷到員工

▲蘭小明日前被依違反組織犯罪等罪嫌移送偵辦，他對此出面澄清。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

闖蕩黑社會20多年、進出監獄13年，如今是多家和牛店老闆！曾是竹聯幫赫赫有名的蘭堂堂主蘭小明（本名李昭明），近日因連千毅案及在直播中嗆「館長」陳之漢等事件，遭警方逮捕，並依違反組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌移送偵辦。蘭小明對此出面澄清「我的手沒有髒！」

蘭小明6日下午召開記者會表示，他的負面新聞已傷害到他的員工、員工家屬、股東及忠誠朋友等人。日本、香港、澳洲肉商等會非常錯愕，「合作夥伴怎麼被拘提了！」客人也會失去信心，認為他表面上辛苦工作，但私底下卻在幹壞事，可能會不想再光顧；而員工則是會誤會，每天看老闆忙進忙出，但忙完後竟去暴力討債！因此，為了顧慮到他在乎的人心情，才決定出面說明。

蘭小明澄清，他與連千毅完全不認識，因此不會有糾葛，但檢警可能因連千毅的公司叫「蘭庭精品」，與他開的店面「蘭苑、蘭亭燒肉、蘭亭和牛漢堡」等，都有「蘭」字，所以才被放大檢視。

而嗆館長事件，蘭小明也承認他與館長先前確實有誤會，但2人已將誤會解開成為朋友；也說到，開直播針貶時事屬個人行為，與連千毅和館長的商業行為不同，唯一相同的只是「利用直播平台開直播」罷了。

▲蘭小明7月時開直播嗆館長「騙人沒看過流氓嗎？」引起關注。（圖／翻攝東森新聞）

蘭小明甚至痛批「國家政策原則有錯！」警方成立專案掃黑讓開餐廳的他極為困擾！只因犯罪現場有人說到他的名字，只因他擁有黑道背景，就要以「組織犯罪嫌」移送偵辦，但他強調，他的手很乾淨、沒有髒！

他舉例他的好兄弟已是上市公司董事長，來驗證每個人都有過去，但不用因現在從事的行業就要抹滅及否定過去所有人事物，只是在不同領域中發展自己的事業而已。他說，因為那些兄弟朋友之情都是一輩子，他絕對不會切割，同時強調犯法的事他不做，一起吃飯他可以。他也雇用更生人當員工，就是希望大家一起變好。

▼如今蘭小明從事餐飲事業，主打和牛料理，也雇用更生人當員工，希望大家一起變好。（圖／記者孫于珊攝）

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