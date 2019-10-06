郭台銘聽完黃健庭演講：我當初的副手選擇是完全正確的！

▲郭台銘出席前台東縣長黃健庭專題演講。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘6日表示「我當初的選擇是完全正確的」，聽完前台東縣長黃健庭在地方執政的九年經驗「各位認不認為他適合當副總統？」；他初選輔選第一站就是五月十五日到台東三天兩夜，五月中旬就決定黃健庭是副手不二人選。

郭台銘強調，外界關於他因為找不到副手才退選的報導都是不對的，他一開始就決定副手人選是黃健庭；前行政院長毛治國對黃健庭也是讚譽有加，他除了能力以外，主要是他的人格特質、家庭教育、孝順，黃健庭的夫人陳怜燕也是親切、高EQ，默默幫黃健庭分憂解勞，也絕不干政，向前總統馬英九夫人周美青一樣，他強調，台灣的夫人政治文化，一定要像周美青、陳怜燕學習，這是根本！

郭台銘也是在退黨後第一次與馬英九同台，針對馬英九日前在高雄市長韓國瑜的造勢場合遭到韓粉噓下台，郭台銘到場時被問「要安慰一下馬英九嗎？」他回應「要我抱抱嗎？」。

馬、郭出席前台東縣長黃健庭的演講，格外引發關注，馬郭相隔約五分鐘到場，隨後刻意由休息室並肩走進會議廳，展現出兩人的情誼不因郭台銘的退黨、退選風波受影響。

▲前台東縣長黃健庭、長風基金會董事長江宜樺。（圖／記者李毓康攝）

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