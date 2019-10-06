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女警誤殺鄰居案「關鍵證人慘死」！　嘴胸近距離中彈不治

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▲▼ 美國女警2018年9月走錯家門殺鄰居案，關鍵證人布朗（Joshua Brown）被槍殺。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 布朗原先住在佛州，在2008年搬到德州住。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國女警蓋格（Amber Guyger）去年9月走錯家門，不但先把鄰居金恩（Botham Jean）視為竊賊，更拔槍射殺對方。儘管蓋格2日被判刑10年，但本案再度出現新進展，因為關鍵證人布朗（Joshua Brown）4日在住處停車場被不明人士開槍擊斃。當地檢方已於5日晚間證實這項消息。

綜合CNN、衛報等外媒報導，警方當地4日晚間10時30分左右接獲槍擊案通報，布朗當時倒臥停車場，身上有多處槍傷，事後被送往醫院接受治療，但最終傷重不治。根據目擊者的說法，事發當下有聽到幾聲槍響，接著就看到一輛銀色轎車快速駛離停車場。警方表示，現階段並沒有關於嫌疑犯的相關訊息。

在消息傳出後，金恩的律師梅里特（Lee Merritt）透露，他已經與布朗的母親聯絡，確認布朗的死訊。根據他的臉書貼文，目前法醫已確認布朗是嘴部及胸部的位置中彈，「他從車子裡走出來的時候遇到伏擊，被近距離開槍射殺。」

事實上，布朗先前出庭作證時提到，在蓋格槍殺金恩的案發當下，他正在公寓走廊上，有聽到蓋格與金恩的交談聲，但隨後卻聽到槍聲，並目睹蓋格當下痛哭的那一刻，她隨後在金恩住處來回走動進進出出，打電話向別人解釋「她走錯家門」。因此，布朗成為此案的關鍵證人。

梅里特表示，布朗一直都活在槍枝暴力的恐懼之中，這也是他在作證時情緒激動的原因，「他很怕成為下一個槍枝暴力的受害者。」令人遺憾的是，布朗4日晚間成為槍下亡魂。

檢察官赫爾姆斯（Jason Hermus）表示，布朗站出來作證的行為相當勇敢，「如果能有更多像他一樣的人，我們的世界就會變得更美好。」

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