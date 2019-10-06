行政院主張政務人員不歸考試院管　考委痛批：侵門踏戶違憲奪權

▲考試院。（圖／資料照）

記者黃巈禾／綜合報導

考試院日前舉行全院審查會，審查政務人員法草案。行政院認為，考試院主管權只限常任文管，但政務人員非公務人員，不在考試院管轄範圍。有考委痛批，行政院侵門踏戶違憲奪權。

行政院人事行政總處人事長施能傑表示，自己不只代表人事總處，而是代表行政院的立場，憲法中有關公務人員界定，是指事務官，行政院有絕對多數的政務官，政務人員應歸行政院規範，及處理相關事務。

施能傑的發言令在場考委們錯愕，周玉山、周萬來、蔡良文、趙麗雲等多名考委都發言駁斥。多數考委都認為，政務人員三法都由試院會銜政院，包括2017年已先一步完成立法的政務人員退職撫卹條例，行政院並無異議，顯示行政院認同考試院為主管機關。

▲施能傑。（資料照／記者陳豐德翻攝）

還有考委提到，大部分行政部門的公務人員，其主管機關也是考試院，這就是基於憲法的五權分立，根據人事行政總處發行的「中央及地方政府重要公務人力資料彙編」中對公務人員的定義，排除對象並不包括政務人員，政務人員當然在考試院的規範內。

不過，施能傑仍堅持立場，對考委的發言也幾乎沒有回答，會議現場氣氛緊繃，周玉山更憤而退席表達抗議。主持會議的考試院副院長李逸洋裁示，沒有結論，下次再議。

有考委批評，民進黨想架空考試院的法制權，如此以來就能握有政務人員的任命解釋權，將政務人員變成法定的酬庸位子。

對於考試院的質疑，行政院發言人Kolas Yotaka表示，各級政府政務人員的派任本來就不經過考試院，政務人員法主管機關應為行政院，合理也合乎憲法，因此，並沒有架空考試院的問題，行政院派員於考試院審查法案時表達意見，樂見考試院更開放討論法案。

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