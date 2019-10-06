　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院主張政務人員不歸考試院管　考委痛批：侵門踏戶違憲奪權

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼考試院。（圖／記者潘永鴻攝）

▲考試院。（圖／資料照）

記者黃巈禾／綜合報導

考試院日前舉行全院審查會，審查政務人員法草案。行政院認為，考試院主管權只限常任文管，但政務人員非公務人員，不在考試院管轄範圍。有考委痛批，行政院侵門踏戶違憲奪權。

行政院人事行政總處人事長施能傑表示，自己不只代表人事總處，而是代表行政院的立場，憲法中有關公務人員界定，是指事務官，行政院有絕對多數的政務官，政務人員應歸行政院規範，及處理相關事務。

施能傑的發言令在場考委們錯愕，周玉山、周萬來、蔡良文、趙麗雲等多名考委都發言駁斥。多數考委都認為，政務人員三法都由試院會銜政院，包括2017年已先一步完成立法的政務人員退職撫卹條例，行政院並無異議，顯示行政院認同考試院為主管機關。

▲▼立委及施能傑穿上反光背心，上國道體驗員警高風險工作環境。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲施能傑。（資料照／記者陳豐德翻攝）

還有考委提到，大部分行政部門的公務人員，其主管機關也是考試院，這就是基於憲法的五權分立，根據人事行政總處發行的「中央及地方政府重要公務人力資料彙編」中對公務人員的定義，排除對象並不包括政務人員，政務人員當然在考試院的規範內。

不過，施能傑仍堅持立場，對考委的發言也幾乎沒有回答，會議現場氣氛緊繃，周玉山更憤而退席表達抗議。主持會議的考試院副院長李逸洋裁示，沒有結論，下次再議。

有考委批評，民進黨想架空考試院的法制權，如此以來就能握有政務人員的任命解釋權，將政務人員變成法定的酬庸位子。

對於考試院的質疑，行政院發言人Kolas Yotaka表示，各級政府政務人員的派任本來就不經過考試院，政務人員法主管機關應為行政院，合理也合乎憲法，因此，並沒有架空考試院的問題，行政院派員於考試院審查法案時表達意見，樂見考試院更開放討論法案。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
快訊／9人中彈、至少4人死亡！堪薩斯州傳槍響　嫌犯闖酒吧狂掃
吃火鍋撈出「女性護墊」…女客求償3千萬！結局免賠網戰翻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卓榮泰留言連儂牆聲援香港　批馬英九「還在說風涼話」

嘆課綱把孩子教成這樣…李佳芬：「大港開唱」讓許多媽媽放聲痛哭

恆春韓家軍展現庶民力量　12小時募12萬設3面大型看板

一周未與郭董見面　王金平：電話中互相say hello

影／台灣嚴重「夫人干政文化」暗指李佳芬？　郭台銘笑：你們自己去猜

富邦集團2獨董辭任　蔡壁如：吳榮義稱若有疑慮樂意請辭

2020大選局勢詭譎！蔡英文民調穩坐　王金平玄回：慢慢看，不著急

行政院主張政務人員不歸考試院管　考委痛批：侵門踏戶違憲奪權

快訊／郭台銘、馬英九拱黃健庭選台北市長：這麼好的人才為何不能為國所用

快訊／郭台銘力挺黃健庭選台北市長：我當初的副手選擇完全正確！

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

警察X陳瑽《你把我灌醉》爆發力十足　李玟「說服我」：你把我灌醉了！

瓶罐全推倒、耳邊瘋狂喵喵叫！他神模仿貓主子「深夜惡搞」日常

該睡覺囉～老爸跟女兒玩睡前遊戲 拿奶嘴學「直播叫賣」：一百要不要！

慣性偷吃！網上約長腿妹開房間 被正宮抓包...他怒：你們拍什麼

卓榮泰留言連儂牆聲援香港　批馬英九「還在說風涼話」

嘆課綱把孩子教成這樣…李佳芬：「大港開唱」讓許多媽媽放聲痛哭

恆春韓家軍展現庶民力量　12小時募12萬設3面大型看板

一周未與郭董見面　王金平：電話中互相say hello

影／台灣嚴重「夫人干政文化」暗指李佳芬？　郭台銘笑：你們自己去猜

富邦集團2獨董辭任　蔡壁如：吳榮義稱若有疑慮樂意請辭

2020大選局勢詭譎！蔡英文民調穩坐　王金平玄回：慢慢看，不著急

行政院主張政務人員不歸考試院管　考委痛批：侵門踏戶違憲奪權

快訊／郭台銘、馬英九拱黃健庭選台北市長：這麼好的人才為何不能為國所用

快訊／郭台銘力挺黃健庭選台北市長：我當初的副手選擇完全正確！

快訊／ 港鐵疑車速過快出軌　「美孚→荔景」間撞隧道牆壁

中信盃黑豹旗／為棒球放棄第一志願彰女讀和美　可愛女隊長圓夢

找到Uber Eats折70元神券　網嗨爆猛用...他爽叫4單「慘被鎖帳」！苦主超多

中信盃黑豹旗／新軍龍津高中抽中興大附農　隊長想跟隊員道歉

16歲初夜獻陳冠希！嫩模比基尼辣秀蜜桃　「複製人閨蜜」超兇搶鏡

卓榮泰留言連儂牆聲援香港　批馬英九「還在說風涼話」

曾文溪畔市集音樂會　黃偉哲：歡迎民眾雙十連假到大內遊賞

繼承房產等白頭　8成新北二代等到40年房

餵母奶遭遇漲奶、乳房疼痛、乳腺炎...逾五成媽媽因此中斷哺乳

寶可夢吸力驚人！4天衝破近90萬人次　新北活動估帶進20億商機

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

政治熱門新聞

韓民調下滑因「被討厭」　黃創夏..

被日媒封「遲刻魔」！韓國瑜已讀..

日媒封韓國瑜「遲刻魔」　記者遭..

快訊／退選後首次同台馬英九　郭..

年輕人不挺韓　藍青年部主任：感..

郭台銘、馬英九拱黃健庭選台北市..

北市禁蒙面遭打臉　柯：警政署出..

李明賢找到韓國瑜民調一路輸原因

1450太熱情！蔡英文小額募款..

朝日新聞：韓國瑜在貧富差距不滿..

蔡民調贏韓　黃暐瀚：令人不解

戰吳怡農　蔡宜芳：陳菊令40年..

遭爆吃海產不用錢　民進黨擬告韓..

周錫瑋曝韓從未想選總統　他想讓..

更多熱門

相關新聞

客運首訂「手續費、全額退費標準」

國慶4天連假即將到來，客運是許多游子返鄉的第一首選，不過以往各家退費標準、手續費不一，衍生許多消費紛擾。行政院消費者保護處5日公告，公路運送契約規範即將修正，包含業者若超賣導致必須修正劃位時，旅客可要求退票即全額退費，更依票價訂出「級距式」退費標準，像是200元以下車票，手續費不得超過10元，目前已通過行政院核定標準，交通部預計12月前就應該公告實施。

許舒翔接任考選部長　推動國考申論題線上應試

中華民國敢解散統促黨嗎？

你有領到嗎？　去年員工每人平均總薪資73萬1千元創新高

普悠瑪案尤振仲轟調查小組避重就輕　政院：尊重司法調查

關鍵字：

行政院政務人員考試院考委違憲

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

台女嗆台男：娶越女都老窮病　他貼23歲水某照打臉

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

高雄中油氣爆！外送員喊95加滿閃藍光

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

TWICE娜璉被誤會划水一年

大螢幕突出現張善為！　名字旁「附註一行現況」網友鼻酸了

金鐘54完整得獎名單出爐！

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

嬰腿在動　醫懶改證明丟冰櫃等死

連千毅掀全國大掃黑　知情人士：掃到「重點」了

更多

最夯影音

更多

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面