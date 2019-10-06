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2歲兒拒吃熱狗當早餐！　狠母、同居人「輪番摑掌痛毆」虐死男童

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▲▼家暴,受虐,女童,男童,性侵。（圖／123RF）

▲美國2歲男童不想吃熱狗，竟被親生母親打死。（示意圖／123RF）

記者吳美依／綜合外電報導

美國堪薩斯州傳出一起可怕的虐童案，一名女子伊莉莎白（Elizabeth Woolheater）聽見兒子安東尼（Anthony Bunn）不想吃熱狗當早餐，竟憤怒地狂摑孩子巴掌，甚至放任男友盧卡斯（Lucas Diel）繼續毆打小孩致死。據了解，孩子的外公以前就曾經報案，但卻因為證據不足不了了之。

威奇多（Wichita）警方2018年5月4日接獲通報，抵達時看見安東尼的臉上、頭部滿是傷痕，趕緊把小孩送往衛斯理醫療中心（Wesley Medical Center）。小男童當時已經沒了呼吸，情況非常危急，2天後就不幸在院中去世。

Anthony was beaten unconscious by his mum and her boyfriend for refusing to eat a hot dog.

Metro 發佈於 2019年10月6日 星期日

根據《紐約郵報》，伊莉莎白供稱，安東尼拒絕吃下一根熱狗當早餐，讓她頓時「失去理智」，狂摑兒子巴掌，一看見男友把食物塞進小孩嘴裡，又憤怒地痛打兒子一頓。這一名狠心的母親離開房間後，仍聽見盧卡斯一遍又一遍地狂毆孩子，再回來時兒子的臉已經紅腫流血，一顆門牙斷裂，嘴唇上也有割傷的痕跡。

▲▼男童、男孩。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲安東尼疑似長期受到虐待。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

驗屍報告顯示，安東尼身上有多處骨折與瘀青，腦部腫脹而且營養不良。伊莉莎白2019年8月終於認罪，4日依二級謀殺罪被判19年5個月有期徒刑。盧卡斯始終否認虐童，但也被陪審團判定二級謀殺罪成立。法官西里奧斯（Jeff Syrios）於4日表示，「妳的工作是要撫養他，保護他，如今妳卻用最糟糕的方式辜負了他。」

安東尼的外公查克（Zak Woolheater）提到，安東尼是「你所見過最神奇的孩子」，家族成員們早在2017年就發現孩子身上出現瘀青跟傷痕，於是把男孩帶到醫院驗傷，通報虐童。當地警方與兒童與家庭部門（DCF）都展開調查，但是地方檢察官無法找到足夠證據，案情無法取得進展，不了了之。
 

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