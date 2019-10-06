iOS 13隱藏功能全公開！　尋找iPhone、提醒事項重新設計更方便

▲ iOS 13更新了很多方便的小功能。（圖／翻攝自Apple官網）



記者李瑞瑾／綜合報導

iOS 13在9/20正式上線，並在兩周間就釋出了3次更新版本。而本次iOS 13也新增了許多更便於用戶操作的功能，包含尋找功能與提醒事項的重新設計，以及Apple Music能滾動歌詞等。

最佳化電池充電

蘋果從前一直因為電池續航力不佳被果粉吐槽，不過今年的iPhone 11系列將電池容量全面升級，iPhone 11 Pro Max電量是3969 mAh、iPhone 11 Pro是3046 mAh、iPhone 11則是3110 mAh。

此外，蘋果也在系統中加強電池優化功能。「最佳化電池充電」功能可以學習使用者充電習慣，暫緩充電至80%以上，直至用戶有需要。舉例來說，假設習慣在晚上睡覺時充電，iPhone會先充電到80%左右，等用戶快要醒來時才把剩下20%充完。蘋果設計此功能是認為，相比於一下子充飽電，80%+20%更利於緩解電池老化。

低數據模式

新增的低數據模式，開啟後能協助iPhone降低App網路資料的使用，當然也能對熱點網路開啟該功能，來減少行動網路流量消耗。

尋找功能重新設計

蘋果在本次更新中將「尋找我的iPhone」和「尋找朋友」合一起，變成「尋找」功能，圖標、操作界面也重新設計了，不僅能查看和共享位置，離線尋找和發送最後的位置，也大大提高找回手機的機率；離線尋找也就是在手機斷網的情況下，還是可以通過自己的iCloud可以找回手機。

編輯功能

三指捏合是複製，三指打開貼上，三指捏合兩次是剪下，還原是三指左滑、重作則是三指右滑。

Apple Music能滾動歌詞

這項功能在其他音樂APP上已行之有年，Apple Music終於擁有這功能了。

▲ iOS 13。（圖／翻攝自Apple官網）

提醒事項重新設計

此次在提醒事項的邏輯作了重新改造，讓實用性更強，不同的提醒除了可以設置優先級，還進行了分類，像是今天、已排程、全部等，讓用戶更快找到自己的提醒。

此外，提醒事項能改變外觀，還能插入圖片、文稿；掃描文稿功能能夠幫用戶識別畫面中的文字，接著可以截圖工具，截取重要文字，保存在提醒項中，且可以設定在什麼情況下可以提醒用戶。

耳機音量提醒

蘋果健康APP除了檢測呼吸狀況、睡眠狀況、步數情況，還有醫療急救卡等功能，現在又增加一項新功能，就是可以看到耳機的音量，並判斷音量是否處於正常大小，避免聽覺受到損害。

Apple ID能登錄第三方應用程式

現在也可以運用蘋果帳號登陸第三方應用程式了！要設定Touch ID或Face ID直接授權第三方應用登錄，且與臉書、Google會蒐集使用者習慣不同，蘋果強調「當您使用使用Apple登錄時，它不會跟踪您。」

另外其他像是相簿增加手勢操作、可以通過文件管理連接SMB服務器，以下載Windows電腦的影片；新的emoji表情，以及取消網路下載流量的限制等。

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