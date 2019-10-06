茫哥夜遊公園　跌進100度溫泉「熟成帶血人肉」拖半吊皮肉爬回旅館！

▲黃石公園老忠實間歇泉。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

不少美國的國家公園，佔地面積大，倘若沒有巡守員特別巡邏也難以養護。日前知名的黃石公園（Yellow Park）就傳出一名男子在夜間進入，但因沒有攜帶手電筒，整個人墜入溫度100度的溫泉中，全身滿是燒燙傷，被發現後立刻緊急送醫。

根據英國《太陽報》報導，名叫西莫斯（Cade Siemers）的48歲男子上月29日在夜間闖入黃石公園的「老忠實間歇泉」，當下因為時間太晚加上四下無人，西莫斯在掉進100度高溫的溫泉後，一邊忍受燙傷的疼痛，一邊爬出泉水外，最後拖著半皮半肉的傷口回到飯店，並告知管理員自己的遭遇。

公園管理員立刻到旅館探望西莫斯，發現他燒燙傷非常嚴重，幾乎肉皮分離，立刻找來救護人員，然而救護人員到場時表示，「狀況非常危機，需要立刻送到專門的醫療中心」。西莫斯表示，自己當時喝了點酒，在沒有手電筒的情況下在溫泉附近散步，卻失足滑落滾燙的泉水中，靠著強大的意志力爬出來。

▲掉進間歇泉的西莫斯，拖著皮肉回旅館。（圖／翻攝自當事人臉書）

隔天警方與公園管理員到間歇泉附近，果真發現西莫斯的帽子、鞋子以及啤酒罐，地上也有一些腳印血跡。公園管理處表示，公告都有寫參觀者必須要在木板上，因為滾燙的熱水與熱氣都對皮膚有傷害。

老忠實間歇泉是黃石公園的間歇泉，平均90分鐘會噴發一次，跟一旁的老忠實旅館被列為歷史區。2017年也曾有男子跌下溫泉，燒傷嚴重。

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